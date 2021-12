Joanna Gaines patine à roulettes autour du ranch Waco dans la vidéo « Flashback des années 80 »

Le monde envisage peut-être 2022, mais Joanna Gaines est toujours coincée dans les années 80. La star de Fixer Upper s’est rendue sur les réseaux sociaux ce week-end pour montrer l’un de ses cadeaux de Noël, une toute nouvelle paire de patins qui lui rappelait les années 1980 alors qu’elle se promenait dans le ranch familial de Waco, au Texas.

Dans une courte vidéo partagée sur Instagram et sur la chanson « We Built This City » de Starship, Gaines a montré ses impressionnantes compétences de patinage alors qu’elle se promenait dans le magnifique complexe aux côtés des filles Emmie Kay, 11 ans, et Ella Rose, 15 ans, qu’elle partage avec son mari Chip Gaines. Le couple est également parent de fils Drake, 17 ans, Duke, 13 ans, et Crew, 3 ans, bien qu’ils soient absents du clip, qui montrait que le trio s’amusait beaucoup avec quelques astuces et visites avec leurs animaux de la ferme. Dans la légende, Gaines a plaisanté en disant qu’elle avait un flash-back des années 80″, alors qu’elle a poursuivi en révélant qu’elle « avait une paire de patins pour Noël, et moins les chèvres et le gardien du bétail et le fumier, j’avais l’impression d’être de retour dans la patinoire à nouveau ! »

Alors que Gaines est peut-être brièvement coincée dans les années 80, elle a certainement de quoi garder les pieds sur terre en 2021. L’année écoulée a été énorme pour elle et son mari. En juillet, le couple a lancé sa nouvelle chaîne, Magnolia Network. La chaîne, qui a été lancée simultanément sur la plate-forme de streaming discovery+ et l’application Magnolia, a pour objectif de raconter de « bonnes histoires », avec des émissions comprenant la bibliothèque complète Fixer Upper, Magnolia Table avec Joanna Gaines, Family Dinner, Restoration Road avec Clint Harp, Le Johnnyswim Show, et bien d’autres. Le couple a encore plus à espérer en 2022, alors que la version linéaire traditionnelle du réseau, qui reprendra le DIY Network, devrait être lancée en janvier.

L’année dernière, Gaines et son mari ont également célébré le 18e anniversaire de leur entreprise Magnolia. Célébrant l’occasion, Gaines a écrit sur Instagram : « Je me suis réveillé ce matin avec des papillons dans le ventre. Une sensation qui me revient chaque 15 octobre, le jour où nous avons ouvert Magnolia il y a 18 ans. » Gaines a partagé qu’elle pouvait toujours entendre le bruit de la porte d’entrée de ce petit magasin qui s’ouvrait et la profonde assurance que, malgré la peur que j’avais, je ne regarderais jamais en arrière. Chip m’avait poussé à tenter ma chance sur quelque chose en quoi je croyais, alors gagner ou perdre, je savais déjà que je ne serais plus jamais le même. »

Désormais connus, Gaines et son mari ont fait leurs débuts avec leur entreprise Magnolia au Texas. Il s’est depuis étendu à un empire commercial avec plusieurs magasins au Texas, une collection d’articles pour la maison et un réseau câblé.