Joanna Lumley a dû arrêter de regarder The Crown alors qu’elle mettait en garde contre les «dommages» causés à la famille royale | Royale | Nouvelles

Joanna Lumley a dit à Andrew Marr ce matin qu’elle ne pouvait pas supporter The Crown et qu’elle devait arrêter de le regarder. L’actrice et présentatrice légendaire a déclaré à l’émission matinale de la BBC que l’émission à succès Netflix avait « endommage la famille royale ». Elle craignait que les gens prennent la Couronne comme un fait alors que « ce n’est pas la vérité ».

La star d’Absolutely Fabulous est une amie du prince Charles et a assisté à son mariage avec Camilla en 2005.

Andrew Marr a demandé: « Ce doit être une chose très étrange, je peux l’imaginer, de voir votre propre vie fictive alors que vous êtes encore en vie. Qu’en pensez-vous? »

Mme Lumley, qui secouait déjà la tête, a répondu : « J’ai regardé la première saison de The Crown mais j’ai arrêté de la regarder.

« D’une manière amusante, Andrew, j’ai rencontré toute la famille royale. J’ai eu la chance d’avoir des amitiés avec certains d’entre eux.

« Et je ne peux pas supporter l’idée que des gens prétendent savoir ce qu’ils se disent en privé, cela semble un peu étrange.

« Je suis sûr que cela a nui à la famille royale. Quoi qu’ils disent et fassent, ce n’est pas ce qui s’est passé. Ce n’est pas la vérité. »

PLUS À VENIR…