Joanna Lumley craint que le soulèvement républicain ne renverse la famille royale | Royale | Nouvelles

Joanna Lumley a insisté sur le fait que la reine reste une figure unificatrice à travers le monde, mais la famille royale en elle-même ne peut pas compter sur le même niveau de soutien. Lorsqu’on lui a demandé si les partisans d’une république pourraient réussir à prendre le relais, l’actrice a admis qu’un changement n’était pas à exclure. S’adressant à Andrew Marr dimanche, Mme Lumley a déclaré: « Je pense qu’aujourd’hui, on ne peut jamais deviner l’avenir.

« Nous pensions tous que nous serions sortis du verrouillage maintenant et regardez, nous pouvons entendre le tintement et le cliquetis du changement. »

Elle a poursuivi: « La reine semble inattaquable, peu importe ce que les gens ont à dire, qu’ils soient monarchistes ou non, républicains.

« Les gens du monde entier, tous ceux qui ont de mauvaises choses à dire sur la famille royale, n’ont pour la plupart rien à dire sur la reine.

« La plupart des gens réalisent maintenant qu’elle est une personne tout à fait exceptionnelle. »

JUST IN: » Lui obéi comme un chiot » William tellement frappé par Taylor Swift qu’il » s’est ridiculisé «

Mme Lumley a ajouté: « Il ne s’agit pas de la famille royale, il ne s’agit pas de politique, il ne s’agit même pas de la monarchie – il s’agit de cette personne en particulier et de la façon dont elle a réussi à porter les attributs de l’État comme un énorme fardeau.

« La reine continue encore et encore et n’abandonne jamais. »

La famille royale a été confrontée à une pression croissante ces dernières années à cause du départ sans précédent du prince Harry et de Meghan Markle ainsi que des problèmes juridiques du prince Andrew.

Sa Majesté est restée inébranlable dans sa position, mais les coups répétés, exacerbés par la mort du prince Philip plus tôt cette année, ont évidemment fait des ravages et l’ont forcée à se retirer de ses fonctions.

LIRE LA SUITE: Le prince William révèle une bataille contre la dépression après un accident « Quelque chose a changé »

Le palais a depuis publié une série de photos de plusieurs de ses engagements, montrant qu’elle a complètement repris ses rencontres avec des gens après son précédent épisode de mauvaise santé.

Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, a déclaré au podcast Pod Save the Queen : « Je pense que nous oublions tous parfois que la reine a 95 ans.

« Il ne fait aucun doute qu’une personne de cet âge va potentiellement avoir une série de complications de santé à mesure qu’elle entrera dans ses dernières années. »

Les membres supérieurs de la famille royale se sont considérablement intensifiés ces dernières années pour aider Sa Majesté à s’acquitter de ses fonctions.

Le prince Charles et le prince William ont tous deux dirigé de plus en plus d’investitures au palais de Buckingham, et ils se sont tous deux lancés dans des tournées répétées à l’étranger depuis que la reine a cessé de voyager sur de longues distances en 2013.