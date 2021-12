Joao Cancelo marque un but époustouflant et fournit une aide alors que Man City confirme la première place à Noël, mais la défense de Newcastle est claquée après une nouvelle défaite

Ce fut un autre après-midi simple pour Man City alors qu’ils montraient leur classe pour vaincre Newcastle 4-0 à St James ‘Park.

Pep Guardiola devait remercier Joao Cancelo alors qu’il fournissait une première passe décisive à Ruben Dias avant de marquer une superbe frappe au milieu de la seconde moitié avec Riyad Mahrez et Raheem Sterling ajoutant la cerise sur le gâteau en seconde moitié.

Cancelo a marqué un but époustouflant pour donner le contrôle à City dans le match

L’arrière portugais connaît une saison exceptionnelle pour les leaders de la Premier League

Alors que beaucoup s’attendaient à une victoire confortable pour les leaders de la Premier League, Newcastle ne s’est pas aidé en concédant un terrible premier match.

Oleksandr Zinchenko a passé un ballon au-dessus de la défense et bien que Cancelo ait bien fait d’atteindre le ballon, il n’aurait pas dû enregistrer une passe décisive avec l’arrière central Ciaran Clark permettant au ballon de rebondir sur lui, laissant Dias la simple tâche de diriger la tête. le ballon à moins de six mètres.

Compte tenu de la situation actuelle de l’armée de Toon, c’était la dernière chose dont le manager Eddie Howe avait besoin.

S’exprimant sur talkSPORT, l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves ne pouvait pas croire ce qu’il avait vu.

Manchester City

Dias n’obtiendra peut-être jamais un objectif plus facile que celui pour le reste de sa carrière

« Ciaran Clark, vous êtes un demi-centre, vous dirigez le ballon, vous le récupérez puis vous vous disputez avec votre gardien de but », a déclaré Perry.

« Évidemment, il n’y a pas assez de communication parce que s’il y en a, [Martin] Dubravka lui crierait dessus et il viendrait juste le ramasser.

« J’allais dire que c’est un écolier qui défend, mais c’est dur pour certains écoliers, je pense qu’un écolier aurait évité ça. »

Howe sait qu’il a beaucoup de travail à faire mais compte probablement aussi les jours jusqu’au 1er janvier

Néanmoins, la ligne de score n’a pas flatté City qui a de nouveau fléchi ses muscles au milieu de la première mi-temps.

Non fermé, Cancelo a traversé le cœur du milieu de terrain de Newcastle et a déclenché un superbe effort du pied droit dans le coin supérieur gauche du but.

2-0 à la mi-temps, le match était effectivement terminé et même si l’armée de Toon a rendu légèrement plus difficile pour City de les traverser en seconde période, Mahrez a veillé à ce que la ligne de score soit plus brillante.

L’attaquant algérien est entré à moins de dix mètres avant que Sterling n’inscrive son 101e but en Premier League en tapant dans les dernières minutes du match.

Sterling a complété le score et a assuré que les fans de City passeront un très joyeux Noël

Quel que soit le résultat de Liverpool contre Tottenham, City passera Noël en tête du classement et dans les années passées, cela signifiera qu’ils pourraient à nouveau remporter le titre.

Newcastle est cependant loin d’atteindre les mêmes sommets et ne peut pas attendre le 1er janvier pour attirer des signatures indispensables.