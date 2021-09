“Joao et Griezmann peuvent jouer ensemble, absolument”

17/09/2021 à 19:24 CEST

Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, a fait l’éloge de l’équipe qu’il affronte cette saison. “Je n’ai aucun doute que nous avons un très bon groupe et, à partir de là, nous devons être une équipe “, un point

Et il n’a pas exclu que Joao et Griezmann jouent ensemble tout au long de la saison. Dans les deux matchs disputés depuis la signature de l’international français, l’un a remplacé l’autre et inversement. “Ils peuvent jouer ensemble absolument et, avec le temps, ils coïncideront sur le terrain“, a déclaré le sélectionneur argentin vendredi lors de la conférence de presse précédant l’entraînement.

Louange à l’athlétisme

Simeone a mis en garde contre le potentiel de l’Athletic : “Nous chercherons à jouer un match contre une équipe qui a concouru et qui concourt très bien“, a-t-il affirmé.” Il a un grand entraîneur, celui où il a été Il a conduit ses équipes à jouer comme il se sent et l’Athletic le représente d’une très bonne manière, avec une très haute pression, avec une belle contre-attaque, avec beaucoup de participation avec des initiés à l’intérieur et avec des côtés élevés “, a-t-il ajouté.

“Il a un football très dynamique, avec beaucoup de vitesse et est l’une des équipes qui s’affronteront sûrement pour le meilleur pendant la Ligue.” Simeone analysé. ” L’Athletic est une équipe avec une grande force, Aujourd’hui, nous verrons comment les garçons continuent de récupérer et, à partir de demain, nous déciderons qui commence “, reporté en référence au onze de départ.

Il y a trois victoires et deux nuls lors de leurs cinq premiers matchs de la saison en cours. “Nous avons eu des matchs à ce début avec de très bons moments. Le match de Vigo, la seconde mi-temps de Villarreal et de l’Espanyol ont été très bons. Et puis des moments d’Elche et de Porto “, assuré. “Nous avons besoin, comme toutes les équipes, de régularité, ce qui est toujours le plus dur au début des compétitions”