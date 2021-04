Joao Felix, des doutes contre Séville

01/04/2021 à 15h45 CEST

.

Attendant toujours le retour de sept de ses internationaux, Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, récupéré ce jeudi José Maria Gimenez, tout en entretenant le doute Joao Felix, avec un traumatisme à la cheville, il commence ses tests pour la visite de dimanche à Séville et ressent la pression à la direction de Barcelone et du Real Madrid.

Le défenseur central uruguayen, dont la dernière séance avec le groupe datait de mercredi de la semaine dernière alors qu’il ressentait une gêne musculaire, est revenu au travail avec le groupe ce jeudi, prêt pour le duel contre l’équipe andalouse au Ramón Sánchez Pizjuán, dans lequel, en même temps, la question se pose de savoir si elle sera là Joao Felix.

Remplacé par « un traumatisme à la cheville », selon le rapport médical, lors du dernier match avec l’équipe du Portugal contre le Luxembourg, l’attaquant est déjà de retour dans la discipline de l’Atlético, ce jeudi il a terminé un entraînement individualisé et sa réintégration du groupe est en attente l’évolution du coup d’État.

Trois jours après le crash de Séville, Joao Felix Ce n’est pas encore exclu pour cette rencontre. C’est un doute pour un engagement transcendant pour l’équipe rojiblanco, qui entame les dix derniers jours du championnat traqué par Barcelone -a quatre points- et le Real Madrid -un six-. Séville est plus loin: 11.

Joao C’est l’une des inconnues de l’alignement de dimanche, même si, au-delà de la récupération à temps pour au moins entrer dans l’appel, sa présence dans l’alignement de départ est difficile. Là c’est incontestable Luis Suarez, Meilleur buteur du parcours de l’Atlético et promoteur décisif de la dernière victoire précipitée contre Alavés (1-0), probablement accompagné de Ange Correa. Moussa Dembélé, quant à lui, continue de s’entraîner individuellement après la chute de tension de la semaine dernière qui l’a fait s’évanouir pendant l’entraînement.

LODI OU SAÚL POUR FOURNIR LA BASSE DE CARRASCO

Un autre des doutes des onze est dans la voie de gauche. Yannick Carrasco, l’homme le plus ordinaire qui s’est le mieux adapté à cette mission cette saison dans le 5-3-2 qu’il a proposé Simeone, il sera retiré en raison d’une pénalité par cycle de cinq cartons jaunes, donc deux options sont ouvertes pour le fournir: Renan Lodi et Saúl Ñíguez.

Le premier est plus probable aujourd’hui que le second, bien que l’arrière latéral brésilien ait pris sa retraite avant la séance du matin ce jeudi, mais ne subit aucune blessure, selon des sources du club, une fois qu’il était prévu qu’il ne ferait que cette première partie d’entraînement . En tout cas, Saúl a également essayé là-bas.

Le reste des positions de l’alignement est conditionné par le retour des footballeurs internationaux. Pour le moment, il n’y en a que quatre déjà sous les ordres de Simeone. En dehors de Joao Felix, qui n’ont pas sauté sur le terrain, ils se sont déjà beaucoup entraînés avec le groupe Stefan Savic, qui pourrait tourner à Séville, car c’est le seul des quatre centres à avoir eu des engagements internationaux, tels que Sime Vrsaljko et Hector Herrera, qui pointent vers la substitution.

Ils ne sont pas encore retournés au travail ou Koke Résurrection ni Image de balise Marcos Llorente, avec le jour de congé après avoir joué les 90 minutes avec l’Espagne contre le Kosovo – les deux sont titulaires dans le schéma de Simeone le cours entier et aussi à Séville-; Thomas Lemar, habituel dans le onze au milieu de terrain; Jan Oblak, incontestable dans le but; Kieran Trippier, la voie de droite titulaire; et Geoffrey kondogbia, en plus de Yannick Carrasco, qui est rejeté par sanction.

L’ailier belge est toujours revenu à l’entraînement avec l’Atlético après des engagements internationaux, dans lesquels il a été absent lors des trois matches en raison d’un traumatisme à la cheville, dont il s’est pratiquement remis.

Elle était également hors entraînement avec la permission du club, comme toute la semaine dernière et celle-ci, Image de balise Lucas Torreira, dont la mère est décédée mardi dernier des suites de Covid-19.