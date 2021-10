Joao Félix fait confiance au combat avec Mbappé et Haaland pour être le meilleur du monde

13/10/2021 à 20:37 CEST

attaquant portugais Joao Félix, de l’Atlético de Madrid, a déclaré dans une interview à TNT Sports Brasil qu’il espère se battre avec le Français Kylian Mbappé et le Norvégien Erling Haaland pour devenir le meilleur footballeur du monde dans un avenir proche.

« Je n’ai pas encore atteint mon plus haut niveau. Ces derniers temps, j’ai toujours eu des blessures, au pied ou ailleurs, et je n’ai toujours pas eu une année complète sans blessure.. Je pense que quand ça arrivera, je pourrai me battre pour être à cet endroit », a déclaré le joueur portugais dans des déclarations publiées ce mercredi par la station brésilienne.

En ce sens, il a reconnu que parmi ses objectifs à moyen et long terme figure « clairement » remporter le Ballon d’Or.

Joao Félix, 21 ans, a déclaré qu’il cherchait à avoir une « régularité » dans son jeu, mais pour cela, comme il l’a commenté, il est « nécessaire de jouer de nombreux matchs en tant que starter » car entrer depuis le banc « n’est pas la même ».

« Ma régularité passe par l’appropriation, par le nombre de matchs d’affilée en tant que titulaire », a-t-il déclaré.

Le joueur portugais a déclaré que la compétition à l’Atlético de Madrid est « bonne » car elle l’oblige à travailler « toujours dur », mais a souligné qu’il avait aussi un « mauvais » côté car lui ou plusieurs de ses coéquipiers de l’attaque doivent s’asseoir sur le banc banque de réserve.

Il a également déclaré que sa relation avec l’entraîneur argentin Diego Simeone est « tout à fait normale », même s’il a reconnu qu’ils ne parlent pas « beaucoup » entre eux, « seulement quand il le faut ».

Il a également indiqué qu’il est « facile » de jouer avec l’attaquant uruguayen Luis Suárez, qu’il a « beaucoup suivi » lorsqu’il a formé un trident à Barcelone avec Lionel Messi et Neymar.

À propos de l’attaquant brésilien, il a déclaré qu’il aimerait « sans aucun doute » jouer avec lui un jour : « Je pense qu’il ferait une bonne paire ».

Il a dit la même chose de son nouveau coéquipier à l’Atlético de Madrid, le Français Antoine Griezmann, avec qui il espère s’installer dans le onze de départ et former un trident offensif avec Suárez.

Joao Felix a également reconnu qu’il était heureux à Madrid et qu’il ressentait l’amour des fans de rojiblanca.