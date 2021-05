Joao Félix montre son engagement envers l’Atlético

20/05/2021 à 18:57 CEST

Diego Simeone a tendance à s’identifier beaucoup au type de joueur qui met le bouclier avant tout. C’est ainsi qu’il a forgé l’identité d’un Atlético de Madrid qui n’est qu’à une victoire d’être sacré champion de la ligue. Et, comme Cholo, les footballeurs correspondent à cet esprit guerrier. Comme le cas de Joao Félix, qui souffre de problèmes à la cheville droite depuis l’année dernière et n’a pas voulu s’arrêter pour aider l’équipe rojiblanco pour être championne d’Espagne.

Ce 21 novembre 2020, l’Atlético a obtenu une précieuse victoire contre le Barça à domicile grâce à un but de Ferreira Carrasco. Depuis ce jour, Joao a souffert à la jambe droite et a dû quitter le terrain à plusieurs reprises. Le mois dernier, en fait, il n’a pas joué beaucoup de temps à cause du gonflement..

Cholo a dû gérer son attaquant avec les Portugais entre cotons. À l’approche du duel du week-end, Joao débutera sur le banc mais prêt à être un choc. Fernando Santos l’emmènera à l’Eurocup, mais le “ Menino de Ouro ” voudra peut-être pour gagner quelque chose avec l’Atlético de Madrid.

TRIPPIER ET LODI, DES DOUTES POUR VALLADOLID

Justement, en vue de visiter Pucela, Simeone a tenté son habituel 5-3-2 avec la nouveauté de Josema Giménez, remis de son malaise. C’est la seule variation, au-delà du changement de position de Saúl Ñíguez, qui servira dans un premier temps de voie. De l’autre côté Kieran Trippier sera là, même si ce jeudi il n’a fait que les répétitions tactiques avec le groupe. Puis il a exercé en marge.

Le reste des onze sera composé du gardien Jan Oblak, des défenseurs centraux Felipe et Mario Hermoso; les milieux de terrain Llorente et Koke; et les attaquants Yannick Carrasco, Ángel Correa et Luis Suárez, qui seront les «9» de référence. Renan Lodi était également à l’écart, qui n’est toujours pas à 100% de ses problèmes musculaires. Le club n’a fait état d’aucune rechute sur blessure du côté brésilien, le tout en l’absence de la dernière séance de demain avant de se déplacer à Valladolid pour disputer le titre de Liga face aux Blanquivioletas.