Joao Félix ou Griezmann contre l’Espanyol, le doute de Simeone

09/09/2021 à 20:22 CEST

.

Déjà avec Yannick Carrasco avec le groupe, toujours en attente Kieran tripier, Image de balise Marcos Llorente, Résurrection de Koke, José Maria Gimenez, Ange Corréa, Rodrigo de Paul et Matheus Cunha, Diego Siméone présente son onze pour le match de dimanche de l’Atlético de Madrid avec l’Espanyol avec la propriété de Luis Suarez et le doute de Joao Félix ou Antoine Griezmann à ses côtés.

L’épreuve de jeudi du technicien lors de l’entraînement matinal à la Cité sportive de Majadahonda offert deux versions offensives différentes ; tous deux avec le buteur uruguayen, sa convalescence de l’œdème au genou subi contre Villarreal il y a une semaine et demie, lorsqu’il était ressorti dans le onze, s’est achevée. Et avec un objectif.

Bien que l’alignement probable soit encore conditionné car sept internationaux ne sont pas revenus, bien qu’aucun des quatre Sud-Américains (Correa, Giménez, Matheus Cunha et Rodrigo de Paul) retourneront à Madrid jusqu’à samedi, avec lesquels ils ne feraient probablement pas la une des journaux dimanche, Simeone a déjà fait les premiers coups.

On est dans le doute dans l’attaque, à côté de Lewis Suárez. En admettant que sangle, dans un moment imposant, buteur à trois reprises lors des trois premières journées, je ne jouerai pas comme titulaire dimanche, L’inconnu se concentre sur deux possibilités ce jeudi : Joao Félix, avec qui il a d’abord essayé, ou Griezmann, avec qui il a répété plus tard.

L’attaquant portugais est désormais prêt à entrer dans la compétition, une fois Après l’intervention à la cheville droite le 2 juillet, qui l’a séparé des trois premières journées de Ligue; L’attaquant français, la dernière recrue de l’Atlético, est également prêt pour un renouveau, après son départ de deux ans à Barcelone et son retour au travail mercredi après avoir joué pour la France.

Entre ces deux options circule le doute le plus visible des onze, qui, sinon, aura Yannick Carrasco dans la file de gauche, votre position la plus habituelle et la plus probable, ou dans la droite, selon l’état de Kieran tripier après son retour de l’équipe nationale, et avec Thomas lemar initialement comme intérieur gaucher.

Même si les deux autres places au centre du terrain Simeone testé ce jeudi avec Geoffrey Kondogbia et Héctor Herrera -le Mexicain est déjà remis de l’inconfort musculaire qui l’a empêché de jouer les trois premiers jours de LaLiga Santander-, là ils sont incontestables, sauf surprise ou rotation due à sa participation avec l’équipe espagnole, les deux Koke Résurrection Quoi cadres Llorente.

DES DOUTES AUSSI EN D.NSE

Aussi bien que Stefan Savic En défense. Le défenseur central monténégrin, blessé à la cheville vendredi dernier avec son équipe nationale contre les Pays-Bas, ne s’est pas entraîné Ni ce jeudi avec le groupe ni il n’a participé aux répétitions tactiques, mais il finalise déjà son set-up, comme il l’a démontré lors de la séance qu’il a faite en marge, avec des sauts, des virages, de l’intensité et un rythme élevé. Il est supposé être le propriétaire.

Aussi pour Beau mario, comme gauche centrale, déjà Felipe Monteiro, par le centre, sauf que Siméone compter sur Giménez dans le onze nouveau venu à jouer avec l’équipe uruguayenne. L’objectif sera de Jan Oblak, qui a également rejoint la dynamique d’équipe ce jeudi et travaillera en collaboration avec le groupe ce vendredi.

En attendant le retour au travail des sept derniers internationaux (Image de balise Marcos Llorente, Koke, Trippier, Giménez, sangle, Matheus Cunha et Rodrigo de Paul), avec la récupération de Joao Félix, Hector Herrera, Luis Suarez et Stefan Savic, Siméone aura toute l’équipe disponible pour organiser l’appel et onze pour le match de dimanche prochain contre lui Espanol.