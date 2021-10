Joao Félix oublie de marquer avec l’Atlético de Madrid

29/10/2021 à 12:00 CEST

L’attaquant de l’Atlético de Madrid, Joao Félix, poursuit sa disette : il n’a pas vu de but contre l’UD Levante et accumule un total de 19 matchs consécutifs, avec un total de 940 minutes, sans marquer pour l’équipe de Cholo Simeone. Il a distribué deux passes décisives, mais il ne sait toujours pas ce que c’est que de marquer dans cette saison 2021/22 : n’a plus marqué depuis le 28 février 2021 contre Villarreal.

Le Portugais, qui est l’une des grandes valeurs marchandes de l’équipe matelas, est récemment revenu d’une fracture à la cheville : il a disputé un total de huit matchs jusqu’à présent après avoir disputé ses premières minutes contre le RCD Espanyol. En tant que joueur de l’Atlético, il a signé 19 buts et 11 passes décisives en 83 matchs jusqu’à présent avec seulement 21 ans.

940 – @ joaofelix70 accumule 940 minutes sans marquer avec @Atleti dans toutes les compétitions (19 matchs), sa plus grande sécheresse avec l’équipe rojiblanco. Son dernier but était contre Villarreal le 28 février 2021. Dommage. pic.twitter.com/487y5xX9ez – OptaJose (@OptaJose) 28 octobre 2021

ETL’ancien joueur de Benfica a une valeur marchande de 70 millions d’euros et est l’un des grands bastions offensifs de Cholo Simeone après que la direction sportive a déboursé plus de 120 millions d’euros pour l’ailier de Viseu.. Il a également été international avec le Portugal jusqu’à 18 fois, où il a marqué un total de trois buts.

Un trident de luxe avec Griezmann et Luis Suárez

L’attaquant portugais forme un excellent triplet offensif avec Luis Suárez et Antoine Griezmann : les trois attaquants ont coïncidé au cours des deux dernières journées de Liga et ont laissé plusieurs flashs de toute leur qualité.. Cholo Simeone a laissé derrière lui sa tendance à resserrer les rangs et à jouer avec des propositions et des joueurs plus défensifs au détriment de profils plus offensifs.

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid Cholo Simeone continue de donner confiance au jeune joueur portugais malgré son manque de fiabilité avant le but. En Liga, il a marqué 13 buts et distribué huit passes décisives en 63 matches jusqu’à présent.