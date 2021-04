Joao Félix, parti à Séville

04/04/2021 à 11:41 CEST

Attaquant de l’Atlético de Madrid Joao Félix, souffrant d’un traumatisme à la cheville subi avec l’équipe portugaise, est enfin sorti pour le match ce dimanche contre Séville, avec ce qui a été laissé en dehors de l’appel de 18 footballeurs, dont Yannick Carrasco, Moussa Dembélé et Lucas Torreira ne sont pas non plus.

Joao Félix n’a pas récupéré à temps, qui ne s’est pas entraîné jeudi, vendredi ou samedi avec le groupe, doute des derniers jours pour la rencontre au stade Ramón Sánchez Pizjuán en raison du coup porté mardi dernier avec son équipe, et n’est pas disponible pour le match.

L’attaquant rejoint la liste des victimes de Carrasco, sanctionné pour un cycle de cinq cartons jaunes, en plus de se remettre d’un coup à la cheville; Dembélé, qui suit un plan de formation individualisé pour assurer le suivi des services médicaux après son effondrement en raison d’une légère baisse de tension la semaine dernière; et Torreira, pour la mort de sa mère par Covid-19.

Dans la convocation, il y a Víctor Machín, ‘Vitolo’, retour à l’entraînement avec le groupe le samedi après la séance individualisée du vendredi.

L’appel est composé de 18 footballeurs: les gardiens Jan Oblak et Ivo Grbic; les défenseurs Kieran Trippier, Sime Vrsaljko, Stefan Savic, Mario Hermoso, José María Giménez, Felipe Monteiro et Renan Lodi; les médias Saúl Ñíguez, Koke Resurrección, Geoffrey Kondogbia, Marcos Llorente et Héctor Herrera; les ailiers Thomas Lemar et Víctor Machín, «Vitolo»; et les attaquants Luis Suárez et Ángel Correa