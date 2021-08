Joao Lucas Magalhaes Hueb De Menezes parvient à s’imposer dans le tour préliminaire de qualification contre le joueur de tennis Filippo Baldi

25/08/2021

Le joueur de tennis brésilien Joao Lucas Magalhaes Hueb De Menezes, numéro 227 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant au tour de qualification de l’US Open par 6-4 et 7 (7) -6 (4) en une heure et cinquante-six minutes en italien Philippe Baldi, numéro 315 de l’ATP. Après ce résultat, nous verrons le joueur au prochain tour de l’US Open.

Baldi a réussi à casser le service de son rival à 2 reprises, tandis que le joueur brésilien, de son côté, l’a réussi à 3 reprises. De même, le Brésilien a eu une efficacité de 94% au premier service, 4 doubles fautes et a réussi à gagner 62% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 77%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à gagner 57% des points de service .

Dans le tournoi New York (US Open), il y a une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis les moins bien classés doivent passer pour entrer dans le tournoi officiel. Concrètement, 128 joueurs de tennis au total participent à cette étape de la compétition. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.