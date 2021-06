Joaquín Bondoni et Héctor Trejo racontent leurs histoires de Pride à H&M

Pour sa part, Héctor Trejo a exprimé la responsabilité qu’il a envers la communauté. « J’ai toujours pensé qu’avoir réussi à me consolider dans les réseaux sociaux n’était pas quelque chose de gratuit, que Grâce à cette exposition que j’ai, j’ai acquis des privilèges que beaucoup n’ont pasPar conséquent, j’ai décidé qu’aider à rendre les problèmes sociaux visibles était une obligation et faisait partie du travail, quelque chose que je fais avec beaucoup d’engagement et de cœur », a-t-il déclaré à H&M. « Je n’ai pas toutes les réponses, mais je sais qu’il y a beaucoup de gens qui savent ont consacré beaucoup d’efforts à améliorer la vie de tous et c’est pourquoi je ne dois pas seulement être vocal, je dois aussi me remettre en question, me déconstruire et continuer à apprendre ».

Héctor Trejo pour H&M. (Avec l’aimable autorisation de H&M)

Les adeptes de Joaquín attendent toujours avec impatience tous les projets auxquels l’acteur participe. Et concernant la visibilité de “Beyond the Rainbow” avec H&M, il a déclaré qu’il sentait qu’il était sur la bonne voie. “Il y a eu tellement de sensations, comme une graine qui a commencé à pousser au niveau de ma propre croissance intérieure et je pense que j’en ai besoin [risas] et je me sentais, et je me sens très heureux, et Je me sens en paix et je sens que je suis sur la bonne voie», a déclaré Joaquín.