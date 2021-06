Joaquin Castro champions de l’inclusion, les Latinos dans le divertissement .

Un membre du Congrès du sud des États-Unis d’Amérique du Texas pourrait sembler être un champion improbable pour l’inclusion à Hollywood, l’industrie scintillante à un demi-pays.

Pourtant, au cours des dernières années, le représentant démocrate Joaquin Castro de San Antonio est devenu une voix acharnée pour la diversité croissante dans les médias américains. Castro, le jumeau du candidat démocrate à la primaire présidentielle de 2020, Julián Castro, a lancé une salve majeure sur la question l’année dernière en tant que président du Congressional Hispanic Caucus, appelant les dirigeants d’Hollywood dans Variety avec un essai intitulé de manière provocatrice «Les Latinos aiment Hollywood, mais Hollywood déteste les Latinos . “

À ce moment-là, Castro avait fait de la question un projet passionné. Lui et d’autres ont cherché à rencontrer des dirigeants de studios et d’agences artistiques ainsi que des dirigeants de l’édition et des médias, dont le Times. Avec les législateurs cosignataires en octobre, Castro a demandé au Government Accountability Office non partisan d’examiner les pratiques d’embauche dans les secteurs clés du divertissement et de l’édition de livres, pour toute violation possible des codes du travail fédéraux liés à la discrimination.

Le Times a eu une longue conversation avec Castro au sujet de son plaidoyer en faveur de la question, édité ici pour plus d’espace et de clarté.

Vous mentionnez souvent que l’industrie cinématographique est de facto subventionnée sous une forme ou une autre dans de nombreux États. Est-ce un endroit où le gouvernement peut intervenir et appliquer un autre type de pression?

Je pense qu’aucune industrie n’est interdite. Nous avons vu des tentatives de reconsidérer les allégements fiscaux pour l’industrie pétrolière et gazière, de reconsidérer les allégements fiscaux pour l’industrie technologique et la réglementation pour l’industrie technologique. Pourquoi voudriez-vous exempter les médias hollywoodiens et américains de ce microscope ? Nous avons eu de longues conversations avec les législateurs des États au sujet de notre préoccupation concernant l’exclusion systémique des Latinos et d’autres de cette industrie. Je pose la question, et je sais que des allégements fiscaux importants sont offerts dans certains États et pas dans d’autres. Droite?

Droite.

Vous prenez la Géorgie, par exemple, le Nouveau-Mexique, la Californie. Permettez-moi de parler du problème avec les réalisateurs. 2018, je pense, a été une année record pour les femmes réalisatrices dans les grands films. Ils ont dirigé 10 % des projets. Eh bien, en Géorgie, je pense que plus de la moitié de la population est féminine. Si je regarde ces chiffres en tant que décideur politique et que je réfléchis aux industries auxquelles je vais offrir un allégement fiscal ou une incitation fiscale, pourquoi dans le monde aurais-je une population de contribuables supérieure à 50 % ? féminin, et subventionner une industrie où les femmes n’obtiennent que 10 % des rôles de direction ?

Ou prenons le Nouveau-Mexique. Ma bonne amie, Michelle Lujan Grisham, qui m’a dirigé en tant que présidente du caucus hispanique, en est le gouverneur. Je lui ai fait part de mon inquiétude à ce sujet. Le Nouveau-Mexique est d’environ 43% latino. Eh bien, encore une fois, vous parlez d’une industrie bénéficiant d’allégements fiscaux d’un État où 43% pour cent des contribuables sont latinos. Pourtant, ce groupe de personnes n’a accès qu’à 3 ou 4 % du travail, devant et derrière la caméra.

Je pense juste qu’à un moment donné, en tant que décideurs, vous devez vous demander, en quoi est-il logique de faire en sorte que toutes ces personnes subventionnent leur propre exclusion ? Nous ne pouvons pas subventionner notre propre exclusion.

Je pense qu’une partie de la réponse est un cavalier d’inclusion de la diversité. En fait, je pense que les avenants d’inclusion de la diversité sont essentiels et nécessaires dans tout type de crédit d’impôt ou de programme d’incitation fiscale pour l’industrie. Parce que l’industrie n’a pas démontré qu’elle va être un bon acteur à elle seule. Je pense que de plus en plus de législateurs prennent conscience de cette réalité.

Cela a été répété tellement de fois que les Latinos sur-indexent au box-office. (En 2020, les Latinos et les Hispaniques, qui représentent 19% de la population aux États-Unis et au Canada, ont acheté 29% des billets vendus selon le dernier rapport de la Motion Picture Assn.) Il y a là un argument cynique, disant que peut-être les Latinos ira juste voir n’importe quoi, et peut-être n’ont-ils pas tellement faim de ces histoires qui se montrent plus.

Mais c’est comme ça depuis toujours. Cette communauté a toujours été exclue. Il a été conditionné à accepter l’exclusion. Ensuite, les cadres utiliseront le fait que vous achetiez toujours leur produit comme excuse pour continuer à vous exclure et justifier votre exclusion.

Nous ne savons tout simplement pas, ou nous n’avons tout simplement pas vu le genre de scénario qui nous permettrait de prendre conscience du fait que nous ne nous voyons même pas autant. Mais il y a des points lumineux, non ? Certaines maisons de production et sociétés ont commencé à monter de nombreux projets latinos en termes de film. Mais des trucs de culture très pop, ou orientés vers un public à dominance espagnole ou immigrée. Droite?

J’ai l’impression que parfois, la façon dont Hollywood a traité ce problème est qu’ils pensent que tout ce qu’ils font sur le marché latino-américain, ou en espagnol, « Eh bien, cela couvre la communauté latino-américaine. » Comme vous le savez, nous avons beaucoup de gens dont la langue principale est l’espagnol. Mais la majorité des gens sont majoritairement anglophones. C’est une combinaison pour beaucoup de gens. Ils parlent les deux langues. Ils sont à dominance anglaise, mais ils parlent aussi espagnol. Je ne pense pas que l’industrie comprenne assez bien les contours culturels de la communauté latino en ce moment.

Le représentant Joaquin Castro (D-TX) : « Les dirigeants utiliseront le fait que vous achetiez toujours leur produit comme excuse pour continuer à vous exclure et justifier votre exclusion. »

(Kent Nishimura / Los Angeles Times)

Cela amène à d’autres questions. C’est un groupe qui est beaucoup plus difficile à servir, et je suppose que je comprends de manière cohérente. Juste parce qu’il est si diversifié et varie entre le blanc, le noir, le métis, l’indigène, tout le reste. La richesse de la communauté latino ne pose-t-elle pas des défis pour y remédier ?

Je pense certainement qu’il faut plus d’efforts pour inclure les différents sous-groupes latinos. Mais c’est aussi très possible. Jusqu’à présent, loin de l’industrie, nous avons à peine vu un engagement à inclure qui que ce soit. Beaucoup moins à la question de savoir lequel des différents sous-groupes de Latinos ils vont présenter.

Quels sont les prochains grands mouvements concrets que vous voudriez désigner comme une victoire sur la route ? Ou comme amélioration ? Est-ce juste une question de chiffres et de pourcentages ?

L’industrie est composée de nombreux éléments différents. Vous avez le talent, vous avez la guilde, vous avez les studios, vous avez les financiers. Il nous a fallu un certain temps pour enfin comprendre : « OK, eh bien, que demandons-nous à chacun de ces groupes ? Mais le schéma de base est que nous voulons d’abord la transparence. Ensuite, nous voulons que ces groupes développent des objectifs d’amélioration significative et un calendrier pour atteindre ces objectifs.

Comme vous pouvez l’imaginer, nous avons reçu des réponses différentes. Certaines entreprises et certains groupes sont plus désireux de s’améliorer que d’autres. Nous devons arriver à une base de transparence où tout le monde comprend où nous en sommes, donc nous savons où nous commençons, et maintenant nous savons où nous voulons aller.

J’ai dit aux gens de l’industrie : « Regardez. Nous savons que les chiffres sont mauvais. Si les chiffres étaient bons, je ne considérerais même pas cela comme un problème. » Si les représentations étaient justes, si les personnages étaient fidèles à la réalité, Latinos et Latinas dans la vraie plénitude de leurs personnages et de leur vie, je ne me serais jamais impliqué.

Évidemment, ce n’est pas un claquement de doigts où tout va changer du jour au lendemain. Mais si les gens sont transparents, s’ils se fixent des objectifs ambitieux et qu’ils font ce qu’ils doivent faire pour les atteindre, alors je pense qu’au moins pour le moment, alors nous avons fait notre travail. Je pense que certaines organisations au cours de l’année écoulée, et comme vous le savez, après le meurtre de George Floyd, travaillent beaucoup plus rapidement pour réaliser ces choses. Mais pourquoi a-t-il fallu le meurtre d’un homme noir, dont le pays a été témoin collectivement devant la caméra, pour qu’Hollywood se rende enfin compte qu’il existe des Afro-Américains talentueux et d’autres personnes de couleur qui ont quelque chose à prêter à l’industrie ?

Laissez-moi vous demander comment s’est déroulée votre rencontre avec le LA Times à l’automne. Quelle a été votre impression de la direction ?

Enregistré ou non ?

Au dossier, si tu veux.

Laisse moi voir. Ouais, je vais aller sur le disque. J’ai pensé que c’était une réunion professionnelle et productive. Je pense que le Los Angeles Times a encore un long chemin à parcourir pour vraiment refléter le visage de Los Angeles et les gens qu’il sert. C’est à un moment crucial maintenant, en termes de changement de leadership. J’étais content de voir que le Latino Caucus a été très animé dans son travail au sein du journal, pour changer les choses. Mais nous allons continuer à faire pression sur le LA Times, le New York Times et d’autres médias pour qu’ils reflètent véritablement les Latinos dans la société américaine. À la fois en termes de qui ils embauchent et de leur couverture, comment ils traitent cette communauté.

Pensez-vous que les gens ont juste… peur de nous ? De ne pas savoir ?

C’est ce que je dis. Je ne pense pas qu’ils sachent où le f— vous vous situez dans le pays. Vraiment, ils ne savent pas qui vous êtes, ni comment vous vous situez.

Droite. Ils ne savent tout simplement pas.

C’est fondamental. C’est encore plus profond que ça. Je veux dire oui, c’est le cinéma et la télévision. Ce sont les médias américains. Mais dans une certaine mesure, les médias américains sont aussi le produit d’une société américaine plus large, où vous avez été rendu invisible à bien des égards.

Et c’est vraiment la plus grande source de soft power dont disposent les États-Unis.

Oui. Absolument. [There is] un mexico-américain du côté ouest de San Antonio. Il a grandi pas trop loin de là où j’ai grandi. C’est un diplomate. Quand il se rend dans des postes à l’étranger, ils lui demandent : « Vous êtes américain, mais qu’êtes-vous ? “Oh, je suis mexicain-américain.” Et ils lui mentionnent « Narcos ».

Mince.

Alors oui, cette plateforme a un pouvoir incroyable pour façonner l’image d’un groupe de personnes. Je ne dis pas que tu n’auras jamais un autre dealer latino à la télévision. Mais, Jésus-Christ, équilibre cela avec une certaine réalité ici.

Oui. Fou. Eh bien, membre du Congrès, merci beaucoup d’avoir parlé avec moi.

