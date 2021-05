Joaquín continuera au Betis la saison prochaine

24/05/2021 à 20:21 CEST

L’ailier Joaquín Sánchez, qui avait un contrat avec le Betis à la fin de cette saison, continuera dans l’équipe verdiblanco une autre campagne, jusqu’en juin 2022, a annoncé ce lundi le club à travers une vidéo mettant en vedette la vétéran de l’actrice sévillane María Galiana.

Le Betis a diffusé cette vidéo sur ses réseaux sociaux lundi après-midi, dans laquelle María Galiana raconte sa longue carrière professionnelle et apparaît à la fois au théâtre Lope de Vega et au Benito Villamarín, un stade où elle rencontre Joaquín et Il met le brassard de capitaine d’équipe. avec le numéro 2022.

Joaquín Sánchez a égalé le gardien José Ramón Esnaola le 2 mai au stade Nuevo Zorrilla en tant que footballeur Betic qui a disputé les matchs les plus officiels de l’histoire du club (460) et a ensuite dépassé le record le 10 de ce mois lors du match contre Grenade à Villamarín

Deux jours plus tard, le portuense a également joué à domicile contre Huesca et a établi cette marque historique en 462 matchs.

Joaquín, qui aura 40 ans en juillet prochain, a fait ses débuts pour le Betis lors de la saison 2000/01, en deuxième division, lorsque Fernando Vázquez l’a aligné comme partant le premier jour sur le terrain de Compostelle après avoir joué la saison précédente en la filiale Betic, précisément avec José Ramón Esnaola comme entraîneur.

Lors de son premier passage au Betis, jusqu’à l’été 2006, le droitier de Porto a disputé 256 matchs officiels, avant d’entamer un voyage de neuf ans à travers Valence, Malaga et la Fiorentina jusqu’à son retour lors de la saison 2015/16, à partir de laquelle il Il a participé à 206 autres matchs avec l’élastique Verdiblanca.

Joaquín a disputé 364 matches de première division, 38 de deuxième division, 36 dans la Copa del Rey, 15 entre la Ligue Europa et son prédécesseur, la Coupe UEFA, 8 en Ligue des champions et un en Super Coupe d’Espagne., avec un bilan de 175 victoires, 138 nuls et 149 défaites.

Le footballeur international, qui a joué 51 fois pour l’Espagne entre 2002 et 2007, a marqué 62 buts pour le Betis. Le premier était contre l’Université de Las Palmas à Benito Villamarín en octobre 2000 et le dernier, jusqu’à présent, celui qu’il a fait à Alavés, également chez lui, le 8 mars.