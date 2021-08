Joaquin Correa visé par l’Inter Milan

in

L’Inter Milan se rapproche de l’attaquant de la Lazio Joaquin Correa pour renforcer son attaque, selon Fabrizio Romano. Cela vient après la blessure de Marcus Thuram, que l’Inter poursuivait à l’origine. Thuram devrait être mis à l’écart jusqu’à deux mois, donc l’Inter se dirige maintenant vers d’autres options avant la fin de la fenêtre de transfert.

L’Inter Milan s’intéresse à Joaquin Correa

Le joueur et l’ajustement

Il y a deux raisons pour lesquelles l’Inter considère Correa comme un candidat. Tout d’abord, ils ont vendu leur meilleur attaquant de Romelu Lukaku à Chelsea. Sa production de la saison dernière va être extrêmement difficile à reproduire, mais l’Inter doit essayer de combler au moins quelque peu le vide. Deuxièmement, après le départ d’Antonio Conte, l’Inter a engagé Simone Inzaghi comme manager. Inzaghi, bien sûr, a déjà dirigé la Lazio et connaît bien Correa.

Correa a plutôt bien joué la saison dernière, marquant huit buts et fournissant quatre passes décisives. La saison précédente, il a marqué un but de plus, mais a joué deux autres matches. Il est important de noter, cependant, que Correa n’est pas un attaquant traditionnel. Il passe la majorité de son temps sur le terrain en tant que deuxième attaquant ou à jouer sur l’aile. A l’Inter, Correa pourrait s’aligner derrière Lautaro Martinez. Cela a le potentiel d’être un bon mélange car le duo est tous les deux argentin.

À partir de maintenant, l’Inter a Edin Dzeko pour le rôle de Lukaku. Bien qu’il soit un vétéran talentueux, il faudra probablement quelques joueurs pour tenter de reproduire la production de Lukaku. L’ajout de Dzeko et de Correa est un solide butin.

Dans l’ensemble, Martinez est le joueur clé de l’Inter cette saison. Il a bien joué la saison dernière, mais ils ont besoin de lui pour exploser s’ils veulent vraiment se battre pour redevenir les vainqueurs du Scudetto. Former un partenariat solide entre lui et Correa peut être la clé.

