Joaquín Cosío est Wolverine dans une nouvelle adaptation Marvel – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Sans aucun doute, l’acteur mexicain et lauréat de l’Ariel Award peut se vanter d’une carrière aux multiples facettes qui lui a permis de s’aventurer dans le monde des super-héros Marvel et DC Comics, dont la dernière participation a été réalisée grâce à The Suicide Squad, de James Gunn. Maintenant, Joaquín Cosío est de retour avec Marvel pour incarner Wolverine, l’un des personnages les plus emblématiques de La Casa de las Ideas, dans l’adaptation espagnole du podcast Wolverine: The Long Night.

Marvel Entertainment et SiriusXM ont annoncé le lancement du podcast en espagnol Wolverine: The Long Night, une traduction du podcast Wolverine: The Long Night de 2018.

“Les agents spéciaux Sally Pierce et Tad Marshall enquêtent sur une série de morts mystérieuses dans la ville côtière de Burns, en Alaska, suite à l’arrivée d’un étranger – un homme solitaire nommé Logan”, anticipe le synopsis.

Arrêtez-vous pour entendre la bande-annonce sonore de cette production sonore. Mais en fait, vous pouvez déjà écouter les deux premiers épisodes (sur 10) sur l’application mobile SiriusXM ou en vous abonnant à Marvel Entertainment sur Apple Podcasts.

En plus de Joaquín Cosío en Logan / Wolverine, Brigitte Kali Canales (Agent Pierce), Guillermo Garcia (Agent Marshall), Ivan Bernal (Bobby), Marianna Burelli (Mallory), Ricardo Chávez (Prophet), Rafael Sigler (Joseph Langrock) et Bruno Bichir (Shérif Ridge). La direction est en charge d’Alejandra López; la conception sonore et le mixage originaux sont dus à Brendan Baker et Chloe Prasinos; tandis que le script a la signature de Benjamin Percy.

Joaquín Cosío et les super-héros

En plus d’être devenu le général de division Mateo Suarez de The Suicide Squad (2021) pour DC Comics, Joaquín Cosío avait déjà travaillé avec Marvel lorsqu’il a exprimé Scorpion dans le long métrage d’animation Spider-Man: A New Universe (2018), lauréat d’un Oscar. dans la catégorie du meilleur film d’animation.

En 2019, Joaquín Cosío a offert une interview exclusive avec El Imparcial pour rappeler que bien qu’il n’ait pas été un fan de bandes dessinées et de super-héros, il est conscient du grand impact que le genre a eu ces dernières années, en plus de sa signature dans le film de James Gunn pour Warner Bros. et DC Comics.

« Dans mon adolescence, j’ai lu les bandes dessinées de ‘Batman’. Evidemment, puisque je me consacrais pleinement au jeu d’acteur, je les ai mis de côté et à partir de là j’ai perdu beaucoup de notions. Je ne suis pas un consommateur extrême de films Marvel, DC ou de super-héros en général mais je sais que c’est très populaire de nos jours. Il me semble que ce film est très attendu et rassemble de nombreux personnages qui sont pour la plupart des méchants. Je pense que j’aimerais beaucoup faire partie de ce projet”, a-t-il déclaré.

Source : CinePremire