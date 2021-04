Joaquín Niemann, premier champion chilien de la PGA à 20 ans

(CNN Spanish) – Le Chilien Joaquín Niemann a remporté le «A Military Tribute» au Greenbrier, en Virginie, avec un résultat sans précédent pour le tournoi, six coups d’avance sur l’Américain Tom Hodge. C’est aussi la première victoire d’un Chilien sur le circuit de la PGA, et son premier triomphe en tant que professionnel. Pour de nombreux experts, ce n’est que le début.

Maintenant, Niemann fait partie des 50 meilleurs joueurs du classement mondial, et il a une excellente chance d’être appelé pour former les lignes de l’équipe internationale pour la Presidents Cup qui se tiendra à Melbourne, en Australie, et dirigée par le vétéran Ernie Els.

Le golfeur chilien rejoint Seve Ballesteros et Rory McIlroy comme les seuls joueurs nés hors des États-Unis à réussir l’exploit avant d’avoir 21 ans. Pour Niemann, cela vient presque une année exacte du point culminant de sa première saison dans la PGA et avec seulement 44 tournois joués en tant que professionnel.

Outre la réaction de sa famille et de ses compatriotes, c’est le bon moment pour se souvenir de ce qu’il a raconté à CNN avant le tournoi de Mayakoba, sur la Riviera Maya, au Mexique. C’était un tournoi spécial, et aujourd’hui encore plus pertinent puisqu’il s’agissait de son premier match après avoir quitté l’adolescence. Quelque chose que les organisateurs de l’événement ont célébré le traditionnel mexicain «las mañanitas».