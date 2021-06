Joaquin Phoenix et Rooney Mara se préparent pour Polaris ⋆ . de Lynne Ramsay

]]>]]>

La réalisatrice Lynne Ramsay a révélé qu’elle allait la retrouver Tu n’as jamais vraiment été là star Joaquin Phoenix pour son prochain film Polaris, qui verra Phoenix jouer aux côtés de son partenaire réel Rooney Mara.

“Il est fou, mais c’est le meilleur acteur que j’aie jamais rencontré”, a déclaré Ramsay au média espagnol El Espanol (via Dark Horizons). « Tout ce qu’il fait sur le plateau a une raison. C’est beaucoup plus difficile quand on a une idée originale comme celle-ci, mais il est impossible de ne pas s’enthousiasmer quand on prépare un film avec Joaquin.

Phoenix, lauréat d’un Oscar, est actuellement en tournage Boul. Déception. pour le réalisateur héréditaire Ari Aster, tandis que Mara sera prochainement vue dans Guillermo del Toro Allée des cauchemars, qui devrait ouvrir ses portes en décembre.

Quant à Ramsay, le cinéaste a signé pour réaliser une adaptation de Stephen King La fille qui aimait Tom Gordon à la fin de l’année dernière, et est également attaché à une adaptation de la nouvelle de Margaret Atwood Matelas en pierre. Où Polaris s’inscrit dans ce calendrier, nous devrons attendre et voir.

