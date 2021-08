Jobs jump ascenseurs kiwi; le dollar attend les salaires

in

Dollar.

Le dollar a été bloqué près des récents plus bas mercredi alors que les investisseurs attendaient les données sur l’emploi aux États-Unis pour un guide sur les perspectives de taux d’intérêt, tandis qu’une baisse du chômage en Nouvelle-Zélande a fait monter le kiwi en prévision que des hausses de taux pourraient y commencer dans quelques semaines.

Les marchés du travail sont au centre de l’attention dans le monde entier comme indicateur de changements de politique, car les banquiers centraux de Wellington à Washington ont déclaré qu’une reprise de l’emploi était une condition préalable à une augmentation des taux.

Une forte baisse du taux de chômage en Nouvelle-Zélande, qui est tombé à 4% au trimestre dernier, a fait grimper le kiwi de 0,6% à un sommet d’un mois à 0,7066 $, les marchés des swaps ayant pleinement intégré une hausse de 25 points de base du taux au comptant en août.

“La chaleur que nous avons entendue et mise en garde concernant le marché du travail néo-zélandais a été confirmée”, ont déclaré les analystes de la Bank of New Zealand.

“Cela lève certainement tout doute sur le fait que (la banque centrale) retire bientôt son pied de l’accélérateur”, ont-ils déclaré, ajoutant qu’il y avait une chance d’une hausse de 50 points de base ce mois-ci et qu’ils s’attendaient à un taux de trésorerie, actuellement à 0,25. %, pour atteindre 1% d’ici novembre.

Des inquiétudes opposées semblaient peser sur le billet vert, alors que les doutes sur la reprise économique s’installent sur les marchés obligataires et des devises, avec des données partielles sur l’emploi attendues plus tard mercredi et les chiffres de la masse salariale non agricoles attendus vendredi le prochain objectif.

Le dollar américain a légèrement baissé par rapport à l’euro au cours de la séance asiatique pour toucher 1,1875 $, tandis que les rendements américains obstinément bas ont soutenu les devises asiatiques plus rémunératrices.

Le won sud-coréen a augmenté pour une troisième séance consécutive, ajoutant 0,5% mercredi, tandis que le dollar de Singapour a atteint un sommet en un mois et la roupie indonésienne a atteint un sommet de sept semaines.

Un contexte d’inquiétudes concernant la variante du coronavirus Delta a également soutenu des devises refuges telles que le yen japonais et le franc suisse.

Après avoir baissé depuis le début de l’année, le yen japonais a changé de cap en juillet et s’est apprécié d’environ 2,5% face au dollar en un mois. Il a atteint son plus haut niveau depuis fin mai mardi et s’est maintenu à 109,02 mercredi.

Le franc s’est assis à un sommet de sept semaines de 0,90235 pour un dollar qu’il a atteint mardi.

“Le tableau d’ensemble du dollar est qu’il y a un recul des attentes de hausse de la Fed et nous avons vu le dollar américain se diriger vers le sud”, a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal de la National Australia Bank, ajoutant que l’accent était désormais mis sur les implications des taux d’emploi des données.

“Nous avons tous vu des progrès sur le marché du travail, mais la question est de savoir combien est assez bon”, a-t-il déclaré.

Les économistes interrogés par . s’attendent à ce que les données sur les salaires d’ADP, attendues vers 12 h 15 GMT, indiquent que 695 000 emplois ont été créés le mois dernier – à peu près stables un mois plus tôt – et que les salaires non agricoles de vendredi indiquent 880 000 emplois ajoutés en juillet.

Catril a déclaré qu’il pourrait falloir plusieurs mois consécutifs de ce type de croissance, voire plus, pour réduire suffisamment le chômage pour que la Réserve fédérale en prenne note.

Un discours à 14h00 GMT du vice-président de la Réserve fédérale, Richard Clarida, sera surveillé de près pour tout indice sur la pensée des décideurs.

Les données sur les ventes au détail de la zone euro et une enquête sur les services aux États-Unis seront également à l’ordre du jour plus tard mercredi, les deux étant surveillés pour des lectures sur l’état de la reprise économique.

La livre sterling était stable avant la réunion de jeudi de la Banque d’Angleterre, achetant 1,3927 $, les traders visant la barre des 1,40 $ si les décideurs politiques se montraient bellicistes quant à la réduction des achats d’obligations ou à la hausse des taux.

Sur les marchés émergents, les traders attendent les réunions des banques centrales en Thaïlande et au Brésil, avec des attentes opposées.

Le baht thaïlandais est au bord d’un creux pluriannuel, car les taux devraient rester bas pendant longtemps, tandis que la banque centrale du Brésil devrait augmenter ses taux d’un point de pourcentage pour maîtriser l’inflation galopante.