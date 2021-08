JOBY présente de nouveaux accessoires compatibles MagSafe pour la gamme iPhone 12 afin d’aider les créateurs de contenu

in

MagSafe s’est avéré être l’une des fonctionnalités les plus populaires de la gamme iPhone 12. Les fabricants d’accessoires sortent actuellement de nouveaux produits sur une base hebdomadaire. JOBY présente le tout nouveau système GripTight pour MagSafe qui vise à donner aux créateurs de contenu la possibilité d’utiliser l’iPhone 12 sans avoir besoin d’un autre système de verrouillage compliqué.

Le support GripTight pour MagSafe comprend une pince hybride qui fonctionne dans les orientations verticale et horizontale, vous permettant de passer rapidement d’une position à une autre. Il peut être intégré à une plate-forme avec le GorillaPod, tout en permettant à l’utilisateur d’inclure des lumières Beamo et des micros Wavo pour une unité mobile de niveau professionnel, légère et incroyablement portable.

Lorsqu’il est associé au GorillaPod, le support GripTight vous permet d’enrouler votre iPhone autour de n’importe quel produit, puis de le retirer facilement si vous avez besoin d’effectuer un ajustement ou de répondre à un appel, puis de le remettre en place.

Il peut également être associé au nouveau support mural GripTight pour que vous puissiez passer un appel Zoom rapide dans votre chambre d’hôtel, suivre les instructions sur une vidéo YouTube pendant que vous préparez quelque chose ou simplement profiter d’un appel FaceTime avec un ami. Le support mural est facile à positionner sur la plupart des surfaces lisses et planes, offrant une plus grande polyvalence à l’endroit où il peut être installé.

Si vous utilisez votre iPhone 12 pour créer du contenu, prendre des appels Zoom en déplacement, ou même simplement utiliser l’application Camo pour améliorer la qualité des appels vidéo que vous prenez sur votre MacBook Air, les nouveaux produits de JOBY vous aideront à utiliser MagSafe pour plus d’endroits. Le nouveau JOBY GripTight GorillaPod, le support standard et le support mural sont tous disponibles dès aujourd’hui.

