JOBY Stock est-il prêt à emmener Mobility dans un ciel amical ?

Bien que les sociétés d’acquisition à usage spécial aient suscité la controverse au cours de l’année écoulée pour leurs performances inégales, ces sociétés de chèques en blanc ont un objectif plus large. Ils fournissent des entreprises technologiques révolutionnaires qui, autrement, n’auraient peut-être jamais atteint les marchés publics. Le cas d’espèce est Joby Aviation (NYSE :EMPLOI) Stock.

Joby est un fabricant de décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL). Très médiatisée, l’action JOBY se négocie désormais sous sa propre identité de marque.

À première vue, il est difficile de ne pas apprécier ce que Joby Aviation apporte à la table. En introduisant et en élargissant le concept de mobilité aérienne électrique, l’entreprise s’attaque à un contributeur clé aux émissions de carbone. Selon l’Environmental and Energy Study Institute, l’utilisation de carburéacteur produit du dioxyde de carbone à un rapport fixe de 3,16 kilogrammes de CO2 pour 1 kilogramme de carburant.

Le ratio ci-dessus est indépendant de la phase de vol, ce qui implique que les solutions de transport aérien basées sur les combustibles fossiles sont inutilement inefficaces. En effet, l’Environmental Protection Agency rapporte que les avions contribuent à 12% des émissions nationales liées au transport et à 3% de la production totale de gaz à effet de serre. Couper dans ce récit coûteux sur le plan environnemental fera probablement des merveilles pour le stock JOBY.

Et réduire les émissions est exactement ce que l’entreprise sous-jacente prévoit de faire. Comme je l’ai expliqué dans une analyse détaillée pour Benzinga, Joby vise la production de deux avions eVTOL d’ici la fin de cette année. “D’ici la fin de 2026, cependant, la société s’attend à commander 963, un objectif de production gargantuesque.”

Mieux encore, le profil de la demande pour les actions JOBY ne pourrait pas être plus robuste. Les villes sont de plus en plus surpeuplées, ce qui entraîne non seulement une augmentation des problèmes de circulation mais aussi de la violence. Selon Apolitique.co, « 68 % des gens vivront en ville d’ici 2050. » Avoir autant de personnes entassées dans des espaces restreints pourrait facilement causer des problèmes.

Grâce à des options de mobilité supérieures, Joby pourrait même aider à apaiser les tensions sociales.

Demandes typiques des SPAC Cloud JOBY Stock

Tout aussi important que les objectifs de production de l’entreprise de mobilité aérienne, il doit s’aligner sur un plan opérationnel. Sinon, les actions JOBY seraient simplement liées à une entité possédant des actifs non productifs. Dans l’article susmentionné de Benzinga, j’avais ceci à dire à propos de ses activités quotidiennes :

Selon Wccftech.com, une fois que Joby sera pleinement opérationnel, il fera fonctionner chacun de ses avions pendant 12 heures par jour, dont 7 heures dans les airs. Au total, la direction prévoit que la compagnie dirigera 12,4 millions de vols par an, soit environ 35 000 vols par jour avec un facteur de charge de 2,3 passagers par voyage et une longueur moyenne de 24 milles.

D’ici décembre 2026, l’équipe de direction de Joby prévoit un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars. Chaque avion coûte environ 1,3 million de dollars à fabriquer, de sorte que l’entreprise a le potentiel de prospérer si les prévisions des consommateurs se maintiennent.

Mais pour être juste, c’est un grand si.

Comme tant d’autres SPAC innovantes, il y a beaucoup d’aspirations mais pas beaucoup de viande. Comme vous pouvez vous en douter, le stock JOBY est associé à une activité pré-revenue. La direction estime qu’elle affichera ses premières ventes constantes en 2024, puis affichera un résultat net positif en 2026.

Bien que l’entreprise ait un potentiel énorme, eVTOL est un marché frontière – et les marchés frontières comportent de nombreuses inconnues réglementaires. Certes, Joby travaille avec la Federal Aviation Administration depuis de nombreuses années, un avantage qu’il porte sur la concurrence. Mais lorsqu’il s’agit de transporter des passagers humains via une plate-forme expérimentale, ce n’est jamais une situation confortable.

N’oublions pas non plus que la concurrence ne laissera pas à Joby un temps d’antenne sans turbulence. Boeing (NYSE :BA) et Lockheed Martin (NYSE :LMT), parmi plusieurs autres entreprises, les yeux rivés sur la révolution potentielle de l’eVTOL.

La nécessité économique pourrait soulever Joby

Bien qu’il soit difficile de déterminer où l’action JOBY pourrait finir – voler plus haut avec des débuts sur le marché public qui ont fait du bien à leur battage médiatique ou dans la poubelle SPAC – je vous laisse avec cette note. Selon une étude du Center for Economics and Business Research and INRIX, il estime que « les Américains sur une période de 17 ans jusqu’en 2030 gaspilleront 2 800 milliards de dollars en raison des embouteillages si la tendance aux embouteillages persiste. »

Par conséquent, la nécessité économique peut fournir le catalyseur que recherchent ceux qui spéculent sur les actions JOBY. Mais comme pour tout début basé sur SPAC, vous devez aborder les actions avec prudence.

