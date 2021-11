Joc Pederson a lancé des colliers de perles aux fans d’Atlanta

Bien sûr, c’était ce qui allait se passer lors du défilé des Atlanta Braves World Series – Joc Pederson, qui est maintenant un champion consécutif, a fait une déclaration de mode à la fin de l’année avec son collier de perles (qui va maintenant à Cooperstown ) … et maintenant il répand les perles auprès des fans.

Le voltigeur les lançait à gauche et à droite alors qu’il était au sommet de l’un des bus (Dieu merci, celui-ci se déplaçait plus lentement que l’autre plus tôt dans la journée) et s’amusait avec un autre cigare.

Aussi, l’homme que je souhaite était là pour recevoir l’un de ces colliers :

Joc Pederson lance des colliers de perles aux fans lors du défilé 😂 (via @BravesOnBally) pic.twitter.com/xNRd7TRHnf – Sports Illustrated (@SInow) 5 novembre 2021

Joc Pederson, Arm Action (lancer de perles). pic.twitter.com/5UdhPXAVRU – Rob Friedman (@PitchingNinja) 5 novembre 2021

nous sommes prêts pic.twitter.com/CJ6ALSOxy6 – Joc Pederson (@yungjoc650) 5 novembre 2021

