Joc Pederson mange presque un arbitre après avoir été radié

Le joueur de Courageux d’Atlanta, Joc Pederson, il voulait manger le arbitre jeu principal 2 du Épreuves mondiales de Ligue majeure de baseball – MLB avant le Astros de Houston.

Lors du match 2 entre Astros et Braves dans les World Series, Joc Pederson a été radié debout et après cela, il s’est fâché et s’en est pris à son arbitre principal, Ron Kulpa, qui après avoir regardé la rediffusion a décidé correctement et non Nous savons ce que ce joueur a soutenu dans ce match de séries éliminatoires de la Major League Baseball 2021.

La huitième manche a été jouée et le releveur des Astros, Ryan Pressly, a frappé debout avec un tangage à 85 milles à l’heure à Pederson, qui n’était pas très d’accord et à la fois il était enragé et presque mangé vivant avec sa réaction à la arbitre en chef.

VIDÉO

Pressly.🖌 # PorLaH | #WorldSeries pic.twitter.com/l1qlI4bR4W – Astros de Houston (@LosAstros) 28 octobre 2021

« RETOURNER LA BALLE ! » – Joc Pederson pic.twitter.com/VC03B5OXvb – GIF de baseball (@gifs_baseball) 28 octobre 2021

Le tangage #ForTheH a été CLUTCH. Ryan Pressly élimine Joc Pederson et les @Astros ne sont qu’à 3 retraits d’une série séparée ! 👀 # MakeItMajor #WorldSeries https://t.co/RMMajRMwvL pic.twitter.com/ZTIJaWiS1e – Coolbet Canada 🇨🇦 (@CoolbetCanada) 28 octobre 2021

Bien qu’il y a quelque temps nous ayons catalogué l’arbitre Kulpa comme le pire de cette Série mondiale, ici il n’y a pas grand-chose à discuter, ce terrain pressant était bien placé et le joueur des Braves a été retiré sur la base, qui avec sa colère, n’a montré que de la frustration pour être sur le plateau contre les Astros.

Joc Pederson dans le match 2 des World Series a eu une nuit grise, avec une fiche de 4-0 et également bouleversé par ce chocolat de soulagement de Houston.

