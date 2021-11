Natif du Nevada Shannyn Sossamon était au début de la vingtaine lorsqu’elle a été choisie pour jouer le rôle de la belle jeune fille Jocelyn – dont la main dans le mariage devient le prix chéri – dans l’histoire d’amour de 2001 « A Knight’s Tale ».

Le chef-d’œuvre du 14ème siècle est rempli d’acteurs notables comme Alain Tudyk comme l’écuyer de soutien, Wat, Mark Addy comme le chevaleresque BFF, Roland… et bien sûr Grand livre de santé comme l’outsider rêveur, William Thatcher.

Sossamon a ensuite été sélectionné dans une longue liste de films de l’an 2000 dont « The Rules Of Attraction », « 40 Days and 40 Nights », « Kiss Kiss, Bang Bang » et « Wristcutters: A Love Story ».

Devinez à quoi elle ressemble maintenant à 43 ans !