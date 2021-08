Jock Clear se souvient du pari de Jacques Villeneuve dans l’épreuve de force de Schumi

Jock Clear a rappelé le pari calculé pris par Jacques Villeneuve qui a remporté la victoire au Championnat du monde lors d’une décision dramatique en 1997.

Villeneuve affrontait Michael Schumacher lors de la finale, le Grand Prix d’Europe à Jerez, avec l’Allemand un point d’avance au classement.

Au 48e sur 69e tour, la Ferrari de Schumacher était en tête mais la Williams de Villeneuve se rapprochait et le Canadien s’est élancé vers l’intérieur au sixième virage.

Les voitures sont entrées en collision et les deux ont subi des dommages, en phase terminale dans le cas de la Ferrari, mais Villeneuve a pu continuer et terminer troisième, récoltant quatre points qui lui ont assuré le titre.

Bien que les commissaires sportifs aient décidé qu’il s’agissait d’un incident de course, la FIA n’était pas satisfaite de ce verdict et a par la suite disqualifié Schumacher de l’ensemble du championnat pour des actions dans la course décrites comme “délibérées mais non préméditées”. Cependant, ses résultats de course cette année-là n’ont pas été supprimés de son record de carrière.

Il portait bien sûr certaines caractéristiques d’Adélaïde trois ans plus tôt lorsque Schumacher avait scellé le premier de ses sept titres mondiaux lors d’une collision avec un autre pilote Williams, Damon Hill, alors qu’il courait pour Benetton.

C’était un incident qui, selon Clear, qui était l’ingénieur de course de Villeneuve à l’époque, avait incité le pilote d’origine québécoise à déterminer quels risques valaient la peine de prendre en combat direct avec Schumacher.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

S’exprimant sur le podcast Beyond The Grid, Clear a déclaré: “Je ne pense pas qu’il ait conduit de manière à provoquer [Schumacher] – si vous parlez à Jacques, demandez-lui de confirmer cela – mais nous en avons parlé et je suis à peu près sûr que son point de vue était « si Michael est mis dans cette position, il le fera à nouveau ».

« Parce qu’il ne doutait pas que Michael n’avait pas la même approche éthique de la conduite que Jacques. Il ne faisait aucun doute que si ce scénario se reproduisait, Michael le referait.

“Donc, quand il a mis la voiture à l’intérieur dans le virage six, il savait qu’il allait soit dépasser Michael, soit Michael allait le percuter. Je ne pense pas qu’il y avait le moindre doute dans son esprit que cela arriverait à Michael.

“Donc, dans l’esprit de Jacques, il savait ce qu’il risquait, il savait quelle serait l’issue possible et il n’était certainement pas surpris.”

Clear a également suggéré que parce que Schumacher avait perdu le championnat du monde, cela permettait à la FIA de le punir plus facilement rétrospectivement.

“Les gens disent” ah, oui, Michael a été disqualifié “”, a déclaré l’homme de 57 ans, qui est maintenant entraîneur de pilotes chez Ferrari. “Il n’aurait pas été disqualifié s’il avait remporté le championnat, je ne pense pas.”