Jock Clear “surpris” que Mick Schumacher ait devancé Nikita Mazepin

Jock Clear a exprimé un certain choc devant la rapidité avec laquelle Mick Schumacher a affronté Nikita Mazepin à Haas cette saison.

L’ingénieur expérimenté Clear, qui est maintenant entraîneur de pilotes pour Charles Leclerc et joue un rôle clé dans le développement des pilotes au sein de la Ferrari Academy, a suivi les progrès du pilote Haas tout au long de sa carrière junior.

Schumacher est toujours un pilote junior Ferrari et Clear, qui était ingénieur de performance pour le père Michael et Lewis Hamilton chez Mercedes avant de rejoindre la Scuderia, a déclaré qu’il s’attendait à ce que Mazepin soit plus rapide que son coéquipier – mais cela s’est avéré faux.

“Oui. Et quelque peu surpris », a admis Clear sur le podcast Beyond The Grid de Formule 1 lorsqu’on lui a demandé s’il était satisfait des progrès du jeune Schumacher.

« Évidemment, nous travaillons avec lui depuis un certain temps maintenant pour Ferrari dans l’académie des jeunes pilotes ou la Ferrari Driver Academy… et nous le connaissons assez bien.

« Je suis assez impressionné par sa vitesse à toute épreuve cette année, pour être honnête. On me disait en début d’année « oui, mais comment va-t-il s’en sortir contre Mazepin ? et j’ai dit que je ne serais pas surpris si Mazepin commençait à le surqualifier plusieurs fois parce que Mick met du temps à se mettre à niveau – mais en fait, ce n’est pas le cas.

Mick lui-même était moins enthousiasmé par le début de sa carrière en Formule 1 jusqu’à présent – ​​le qualifiant de «moyen» à l’approche des vacances d’été.

Mais Clear dit qu’il a été un plaisir de travailler avec la FDA, affirmant que Schumi Jnr ressemble de façon frappante à son père septuple champion du monde – à plus d’un titre.

“Il ressemble tellement à son père dans ses manières et son accent et c’est assez agréable en soi”, a déclaré Clear. « Cela me rappelle de bons jours. J’ai beaucoup aimé travailler avec Michael, [and] Mick est également un jeune homme si agréable à gérer.

« Ce n’est pas donné. Il y a beaucoup de pilotes de course, ils ont du succès, ils font ce qu’ils font… Mick est juste un jeune homme très, très agréable à côtoyer à tous points de vue.

“Donc, quoi qu’il fasse dans la vie, il sera très bien servi en étant juste un mec de haut niveau et en s’entendant avec les gens.”