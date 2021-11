Jockey, favori du Kentucky Derby tué dans un accident de voiture avec piétons

Miguel Mena, un jockey qui a commencé le Kentucky Derby à deux reprises et a remporté sa 2 000e course en carrière l’année dernière est décédé. Selon WDRB, le jockey bien-aimé a été tué dans un accident de voiture piéton sur l’Interstate 64 dans le Kentucky dimanche soir. Il avait 34 ans et était à quelques jours d’avoir 35 ans. Churchill Downs a confirmé la nouvelle de sa mort lundi.

« Cette nouvelle est absolument choquante, terrible et déchirante », a déclaré le président de l’hippodrome de Churchill Downs, Mike Anderson, dans un communiqué. « Notre équipe est dévastée d’apprendre le décès de Miguel. C’était un coureur si courageux qui s’est battu pour surmonter plusieurs défis et l’adversité. Son sourire éclatant va nous manquer. Nos plus sincères condoléances sont adressées à ses nombreux amis, collègues coureurs et famille, et nos pensées immédiates vont à sa femme April et à ses filles Naelah et Montserrat. »

Mauvaise nouvelle. Miguel Mena, l’un des jockeys les plus gagnants de l’histoire de @ChurchillDowns et double vainqueur du Stephen Foster, a été tué dans un accident de piéton à Louisville dimanche soir. Il avait 34 ans, à quelques jours de son 35e anniversaire samedi. DÉCHIRURE. Histoire : https://t.co/PhB8xzLEk4 pic.twitter.com/RSndWtlhDV – Churchill Downs PR (@DerbyMedia) 1er novembre 2021

Rick Sanders, chef de la police de Jeffersontown, a déclaré à WDRB News que Mena avait été heurtée alors qu’elle tentait de traverser l’I-64. Il a dit qu’il ne savait pas pourquoi Mena traversait l’autoroute tout en ajoutant que Mena n’avait pas de véhicule sur la route ou en panne dans la région. On pense que l’alcool n’était pas un facteur dans l’incident.

Les Churchill Downs ont déclaré que Mena avait remporté 2 079 courses en Amérique du Nord et gagné 72 483 396 $ en prix. Il a également enregistré 136 victoires en mises en carrière, dont 37 sociétés de mises gradées dirigées par le Test 2010 (Grade I) à bord de Champagne d’Oro et 2011 Stephen Foster (GI) sur Pool Play. Mena a remporté 481 courses et Churchill Downs, qui se classe 15e de tous les temps.

« J’allais tout le temps sur la piste de course », a déclaré Mena dans une notice biographique publiée par Keeneland. « Je regardais mon père monter à cheval et je voulais faire ce qu’il faisait. J’ai eu l’idée quand j’étais enfant que je serais jockey. » Mena est née le 6 novembre 1986 à Lima, au Pérou. Il est issu d’une famille de courses hippiques car son père, Jose, était jockey, tandis que son oncle, Humberto, est entraîneur. Mena est arrivé aux États-Unis à l’âge de 17 ans et a enregistré sa première victoire nord-américaine en tant que jockey à l’hippodrome de Calder à bord d’Elian pour l’entraîneur George Heath le 7 septembre 2003. Il a remporté sa course de 2 000 courses le 4 juillet 2020. à la Commission royale à Ellis Park.

Avant la première course à Indiana Grand Racing, les autres jockeys ont rendu hommage à Mena. Une minute de silence a été respectée avec les jockeys alignés le long de la piste, têtes inclinées.

Indiana Grand jockeys a observé un moment de silence aujourd’hui avant la première course pour son collègue jockey Miguel Mena, qui a été tragiquement tué dans un accident de piéton/véhicule la nuit dernière dans le Kentucky…. @IGRaceCourse, des prières sincères vont à sa famille et à ses amis. Photos de @CoadyPhoto pic.twitter.com/XINWBe1Oa4 – Tammy Knox (@IGTammy) 1er novembre 2021