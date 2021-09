Jockey India annonce la prochaine phase de la campagne #BrasAsVersatileAsIAm

Les films projettent différents styles adaptés aux besoins d’une femme

Jockey India a sorti huit nouveaux films sur ses plateformes numériques, annonçant la prochaine étape de la campagne #BrasAsVersatileAsIAm. Les films sur les produits présentent l’essence des différentes humeurs et besoins d’une femme.

Selon la société, les films feront l’objet d’une promotion croisée sur Facebook, Instagram, YouTube, Google et d’autres plateformes numériques pertinentes. En plus de mener la campagne numériquement, la marque utilise les canaux de vente au détail et de commerce traditionnels à travers des façades de magasins de marque exclusives, des visuels en magasin et des produits de point de vente.

Les films sur les produits mettent en évidence la compréhension approfondie de Jockey du segment des soutiens-gorge à travers chacun des films et présentent les USP de chaque produit. Les films projettent des styles uniques qui conviennent à toutes les humeurs en mettant l’accent sur le soutien-gorge magique, le soutien-gorge t-shirt, le soutien-gorge d’allaitement, le soutien-gorge de nuit, le soutien-gorge lounge, le soutien-gorge multi-positions, le soutien-gorge grande taille et le soutien-gorge de tous les jours.

« Les films de produits de 20 secondes sont un point culminant de la campagne et s’adressent à la femme indienne moderne. Les films s’efforcent de faire connaître chacun des huit soutiens-gorge en vedette. Ces films montrent à quel point chacun des soutiens-gorge est polyvalent à sa manière », a ajouté la société dans un communiqué officiel.

Jockey India a lancé la semaine dernière la première phase de la campagne #BrasAsVersatileAsIAm – “Jockey Knows Me” avec un TVC de 30 secondes sur plusieurs chaînes qui a montré à quel point chaque femme est unique et polyvalente à sa manière. « L’idée derrière la campagne est de présenter les divers besoins d’une femme en matière de vêtements intimes et la vaste gamme de Jockey conçue pour répondre à ces besoins polyvalents d’une femme. La campagne vise à célébrer le caractère unique d’une femme et la façon dont nous, en tant que marque, élevons constamment la barre et travaillons pour répondre à leurs attentes », a déclaré plus tôt Karthik Yathindra, vice-président associé, marketing et gestion des produits, Jockey India.

