Jocko Sims et Frances Turner débattent de la relation compliquée de Reynolds et Malvo ⋆ .

Le Dr Floyd Reynolds (Jocko Sims) a commencé la saison 3 de New Amsterdam en fiancé à Evie (Margot Bingham) et à San Francisco, mais il a ensuite décidé d’être à New York pour aider sa mère à suivre son diagnostic de diabète. Le mariage a été annulé et il a rapidement semblé avoir trouvé une nouvelle connexion, avec le Dr Lyn Malvo (Frances Turner)… seulement pour apprendre qu’elle était mariée. Mais il y a une torsion!

Comme Lyn l’a partagé dans l’épisode du 18 mai, elle et son mari s’entendent: quand il est hors de la ville, ils sont tous les deux autorisés à être avec d’autres personnes. Elle n’a jamais agi là-dessus avant. Reynolds a changé cela pour elle, et bien qu’il se méfie, il va prendre un verre avec elle.

Quelle est la prochaine étape lorsque le drame médical NBC revient le 1er juin? TV Insider s’est tourné vers Sims et Turner pour en savoir plus sur la relation compliquée de leurs personnages.

Vos deux personnages ont évidemment des sentiments pour l’autre, mais il y a cette complication du mariage ouvert de Lyn. Que pouvez-vous taquiner à propos de ces deux derniers épisodes?

Jocko Sims: Nous allons boutonner certaines choses. Il y a une surprise intéressante et de bonne taille à l’horizon qui me passionne vraiment beaucoup. Et quelques rebondissements, bien sûr. Vous ne pouvez pas avoir une finale de la saison New Amsterdam sans une torsion de l’intrigue. Nous allons certainement cocher cette case également.

Quels sont les principaux avantages et inconvénients de chaque personnage lorsqu’il s’agit de rechercher ce qu’ils pourraient être entre eux?

Frances Turner: Pour Lyn, un pro est que c’est quelqu’un avec qui elle a trouvé un lien réel et qui semble être là. Parce qu’elle lui dit quand il vient boire un verre qu’elle n’a jamais vraiment agi dessus, il y a clairement quelque chose de spécial en lui qui lui donne même envie d’exercer ce mariage ouvert ou de comprendre qu’elle et son mari ont.

Pour elle, «c’est quelqu’un que je creuse vraiment, il me creuse. Il y a quelque chose de spécial ici. Je ne peux pas vraiment l’expliquer, mais c’est quelque chose et je veux continuer à voir ce que c’est. Parce que qui sait? Nous ne savons pas ce qu’elle pense de notre mari. Nous ne savons rien de son mari. Nous ne savons même pas vraiment quelles sont les règles de leur mariage au-delà de ce qu’elle a dit. Et puis, elle pourrait tomber amoureuse de lui plus que l’homme avec qui elle est mariée. Et qu’est ce que ca veut dire? Que faites-vous avec ça? Je ne sais pas.

Sims: Je repense à l’épisode 8 cette saison lorsque Reynolds était perplexe sur ce qu’il devrait faire de la situation de sa mère et il s’est confié à Iggy [Tyler Labine] et Iggy a mis fin à la scène en lui disant: «Tu devrais aussi t’amuser et flirter», et il a dit: «Hashtag self-care». C’était l’épisode, je pense, que nous avons rencontré pour la première fois, donc c’est peut-être dans son esprit. Donc, un pro serait s’il participait à ce qu’elle a offert, alors ce serait un peu de «self-care hashtag». [Laughs] Il va s’amuser un peu, ce qui est unique pour Reynolds, non? Et un inconvénient serait, nous y revoilà, où ce n’est pas conforme à la vision qu’il a de lui-même, de son avenir et de la famille en particulier, s’il s’implique ou s’emmêle dans une situation étrange. Il y a certainement des choses à considérer.

D’autant plus que sa maman est une grande partie de sa vie en ce moment – essayer de l’expliquer serait compliqué.

Sims: Oh, oui, vous n’expliquez pas ça. Evie s’est à peine débrouillée avec maman. Maintenant ça? C’est beaucoup.

Reynolds semble de nouveau installé à l’hôpital. Comment se sent-il maintenant qu’il est de retour là-bas depuis longtemps et qu’il a dû faire quelques ajustements?

Sims: Je pense que c’est encore bizarre pour lui. Il fait de son mieux. C’est un bon gars en ce sens qu’il est prêt à faire le trajet qu’il doit faire et toutes les mesures qu’il doit prendre pour retrouver son poste ou simplement être là et être heureux et être à un endroit où il aime travailler et aider les gens. . Il y aura une opportunité intéressante pour lui dans le dernier épisode que nous verrons et il devra décider s’il veut ou non le faire.

Donc, l ‘«offre dramatique» qu’il va recevoir dans la finale, comme taquiné dans la logline, est une offre professionnelle?

Sims: Ça pourrait être ça. Ce n’est peut-être pas si professionnel. Mais il y a quelque chose qui se profile à l’horizon pour lui et quelque chose à considérer à propos de son avenir à New Amsterdam ou au-delà.

Est-ce de quelqu’un que nous connaissons ou de quelqu’un de nouveau qui arrive?

Sims: Qui sait? Ce pourrait être quelqu’un de l’extérieur.

Que se passe-t-il pour Lyn à la fin de la saison? Est-ce que ça a fait en sorte que nous la reverrons l’année prochaine?

Tourneur: Cela dépend de la façon dont leur relation se déroule. C’est ce que je vais dire.

Sims: Qu’ils décident ou non d’aller de l’avant, elle ne va nulle part. C’est un hôpital et elle y travaille.

J’ai vraiment aimé l’introduction de Lyn. J’aime la chimie entre ces deux personnages, mais aussi juste la voir, elle est dans son élément au travail, et vous pouvez le dire depuis le début.

Tourneur: Ouais, j’adore ça chez elle. Il n’a rencontré aucune femme au café. Elle est docteur. Elle est capable. Elle est confiante. Elle est intelligente. Elle est tout ce qu’il est à l’hôpital. Et d’une manière ou d’une autre, ils ont réussi à se faire tomber de leurs carrés respectifs et à se ramollir un peu avec le temps. J’adore qu’elle soit aussi forte, intelligente et compétente qu’elle. Nous la voyons vulnérable et douce, et en tant qu’actrice, j’aime avoir toutes ces dimensions. J’adore quand je peux jouer avec toutes ces choses.

Que pouvez-vous taquiner d’autre à propos de la finale et comment elle se déroulera la saison prochaine?

Sims: C’est tellement difficile de ne pas dire des choses. Je pense même à d’autres scénarios aussi. Nous obtiendrons des réponses à quelques questions. Parce que même moi j’ai des questions sur ce truc de Malvo et elle dit ces choses, elle parle de ce mari, [but] est-elle vraiment mariée? Qu’est-ce qui se passe? C’est là que je vais en tant que fan. Nous allons obtenir cette réponse et plus encore. Certains autres détails de la série seront certainement liés, et ça va être sacrément bon. C’était l’un de ces épisodes que j’ai lu et ma mâchoire a heurté le sol.

Allons-nous rencontrer le mari de Lyn? Maintenant, je pense que c’est lui qui a une offre pour Reynolds et il découvrira qui il est après.

Sims: C’est hilarant. Je ne suis pas encore convaincu qu’elle a réellement un mari. Je vais en rester là.

Tourneur: “Mon mari.” Nous ne savons pas vraiment quelle est la situation réelle de Lyn. … Je pense qu’à un moment donné, [Reynolds and Lyn] doivent avoir la vraie conversation sur: «OK, qu’est-ce qui se passe vraiment ici? Qu’est-ce que c’est? Quelle est ta situation? Quel est le mien? Ils doivent décider d’aller dans un sens ou dans l’autre. Ils vont être à la croisée des chemins. Lorsque cette connexion est si forte, ils ne peuvent pas rester éternellement dans cet espace ou ils sont tous les deux frustrés.

New Amsterdam, les mardis, 10 / 9c, NBC