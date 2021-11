Le duo de pop expérimentale britannique Jockstrap a annoncé sa signature avec Rough Trade. Les nouvelles sont accompagnées d’un single appelé « 50/50 », que vous pouvez consulter ci-dessous.

L’annonce de la signature fait suite à la sortie en 2020 de l’EP Wicked City de Georgia Ellery et Taylor Skye, sorti sur Warp. L’année dernière, Ellery a rejoint Jamie xx pour une session en direct – enregistrée en quarantaine ensemble – diffusée sur BBC Radio 3.

