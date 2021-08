La différence entre Millie et Molotov Girl est presque le jour et la nuit, surtout en ce qui concerne les cheveux. Alors que Jodie Comer a pu utiliser son look naturel pour le programmeur de Free Guy en mission, son avatar Free City a une coupe de cheveux plus courte et plus foncée que son créateur. Alors naturellement, les perruques étaient de mise, et comme tout le monde vous le dira, celles-ci ne sont pas très amusantes à mettre et à enlever dans un contexte professionnel.