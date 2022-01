Jodie Sweetin, la co-vedette de « Full House » de Bob Saget, pleure son « bon esprit » dans un article déchirant

Jodie Sweetin se souvient de son père de Full House, Bob Saget, après la mort subite de l’acteur dimanche à l’âge de 65 ans. L’actrice, qui a joué Stephanie Tanner dans la sitcom bien-aimée, a partagé des photos avec Saget au fil des ans sur Instagram lundi, écrivant qu’il « n’y a pas assez de mots » pour exprimer ses sentiments ou pour « saisir ne serait-ce qu’une partie de qui il était ».

« Une chose que je sais, c’est que nous n’avons jamais manqué une occasion de nous dire ‘Je t’aime' », a-t-elle poursuivi. « À chaque fois que nous parlions, il y en avait au moins 3 ou 4 échangés à la fin d’une conversation, que ce soit un texto, un appel téléphonique ou en personne. Et il devait généralement avoir le dernier mot, ‘Je t’aime plus… ‘ »

En repensant aux nombreux souvenirs spéciaux de Sweetin avec Saget qui « continuent à jouer sur le carrousel des souvenirs dans [her] l’esprit », l’actrice a salué sa co-star de longue date comme un « être humain merveilleux » et un « esprit vraiment gentil », même s’il l’a parfois rendue folle à certains moments. « Il a aussi fait de gros câlins », a écrit Sweetin. « Je dirait toujours ‘Tu es le meilleur papa télé de tous les temps.’ Et il l’était », a-t-elle conclu. « Tu vas me manquer Bob. Je vais m’en assurer et raconter une blague inappropriée à vos funérailles. En votre honneur. Je sais que tu aurais voulu ça. Mais tu étais censé être ici plus longtemps… Comme c’est grossier. »

Saget est décédé dimanche dans sa chambre d’hôtel au Ritz-Carlton à Orlando, en Floride, après avoir joué samedi au Ponte Vedra Concert Hall de Jacksonville, en Floride, lors de sa tournée I Don’t Do Negative. Le bureau du shérif du comté d’Orange a confirmé la nouvelle de la mort de Saget dimanche, confirmant qu’il n’y avait aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans l’affaire.

Les autres stars de Full House de Saget lui ont également rendu hommage sur les réseaux sociaux. « Je suis brisé. Je suis vidé », a tweeté John Stamos dimanche. « Je suis en état de choc complet et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement Bobby. » Dave Coulier a écrit dans son propre tweet : « Mon cœur est brisé. Je t’aime, Bob. Ton frère pour toujours, Dave », avant d’ajouter sur Instagram une photo tenant Saget par la main. « Je ne lâcherai jamais, frère », a-t-il légendé la photo. « Je t’aime. »

Candace Cameron Bure a tweeté : « Je n’ai pas de mots. Bob était l’un des meilleurs [human] êtres que j’ai jamais connus dans ma vie. Je l’aimais tellement », tandis que Mary-Kate et Ashley Olsen ont déclaré dans une déclaration commune : « Bob était l’homme le plus aimant, compatissant et généreux. Nous sommes profondément attristés qu’il ne soit plus avec nous mais sachez qu’il continuera d’être à nos côtés pour nous guider avec autant de grâce qu’il l’a toujours fait. Nous pensons à ses filles, sa femme et sa famille et lui présentons nos condoléances. »