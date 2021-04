WENN

L’actrice de « Queen and Slim » parle de la navigation dans la parentalité au milieu d’une pandémie et se souvient avoir pleuré après avoir accouché de sa fille alors qu’elle ressentait « le vide » dans son ventre.

Jodie Turner-Smith se sentait «vide» après la naissance de sa fille.

L’actrice de 34 ans a donné naissance à Janie en avril de l’année dernière (20) et a déclaré qu’elle avait «pleuré» après la naissance de son enfant – qu’elle partage avec son mari Joshua Jackson – parce qu’elle ressentait un sentiment de «vide» en elle utérus.

Mais le « Reine et Slim« La star a également déclaré que l’accouchement était une » belle « expérience qui montrait » la preuve de (ses) pouvoirs biologiques. »

«Je me souviens avoir senti mon ventre pour la première fois après avoir accouché, ressenti le vide, et j’ai juste pleuré», a-t-elle déclaré à MATCHESFASHION dans une nouvelle période de questions pour leur «Organisé par » séries. «Parce que c’est tout aussi beau, que c’est bizarre, car c’est complètement f ** king normal et humain. Mon corps a plus de courbes maintenant, plus de plis, plus de douceur, et tout cela est la preuve de mes pouvoirs biologiques.

«Je suis en quelque sorte de plus en plus émerveillé par cela chaque jour.»

Pendant ce temps, Jodie a récemment déclaré que l’accouchement lui avait permis de réaliser à quel point les femmes étaient «puissantes».

«Les hommes pensent qu’ils sont hardcore, mais ils ne pourraient jamais faire ce qu’ils font tout en faisant aussi un bébé», dit-elle. «Ils ne pouvaient tout simplement pas.

«(L’accouchement m’a réaffirmé que) la société patriarcale est vraiment là, escroquant les femmes en leur faisant croire qu’elles ne sont pas des êtres extrêmement puissants, parce que putain, c’est une merde au niveau de la déesse.

Et l’actrice a également expliqué comment devenir un parent pour la première fois a été plus difficile que jamais au milieu de la pandémie de coronavirus.

«Naviguer dans la parentalité à tout moment est difficile, et c’est encore plus difficile sans soutien, quand tout est fermé et que vous ne pouvez pas vraiment voir d’autres personnes ou aller nulle part», soupira-t-elle. « (Heureusement), je n’ai pas à m’asseoir sur Zoom avec elle et à devenir soudainement son éducatrice ainsi que son gardien. »

