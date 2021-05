Jody Morris envoie un message aux joueurs de Chelsea après la victoire en Ligue des champions ⋆ .

Jody Morris a envoyé un message élégant aux vainqueurs de la Ligue des champions de Chelsea (.)

L’ancien manager adjoint de Chelsea, Jody Morris, a envoyé un message de soutien aux joueurs après leur victoire en Ligue des champions samedi soir.

L’équipe de Thomas Tuchel a soulevé le trophée à Porto après que le but de Kai Havertz en première mi-temps a scellé une victoire 1-0 contre Manchester City.

Morris avait été l’assistant de Frank Lampard en début de saison avant qu’un changement de direction fin janvier ne voit Tuchel arriver avec son staff.

Avant de devenir assistant de Lampard à Stamford Bridge, Morris avait acquis de l’expérience en tant qu’entraîneur avec l’académie de Chelsea et avait travaillé avec plusieurs joueurs actuels de la première équipe, dont Mason Mount, Reece James, Tammy Abraham et Callum Hudson-Odoi.

Et après leur succès en Ligue des champions, Morris a rendu hommage au talent local de Chelsea en publiant une photo d’eux célébrant avec le trophée avec la légende: “Fier !!”.

S’exprimant après le coup de sifflet final, Mount, qui a été l’un des meilleurs joueurs de Chelsea sous Lampard et Tuchel, a salué l’équipe comme “la meilleure au monde”.

«Je ne peux pas le mettre en mots. C’est impossible. j’ai joué dans deux [previous] finales pour Chelsea et nous les avons perdus tous les deux. C’est tout ce dont j’ai rêvé, gagner un trophée avec Chelsea”, a déclaré le milieu de terrain.

Jody Morris a partagé sa joie pour le talent de l’académie de Chelsea (Instagram)

« Pour aller jusqu’au bout de la Ligue des champions, nous avons affronté des équipes difficiles.

« En ce moment, nous sommes la meilleure équipe du monde. Vous ne pouvez pas nous enlever ça.

S’exprimant plus tôt ce mois-ci, Tuchel a remercié Lampard et son équipe d’entraîneurs d’avoir jeté les bases de la bonne fin de campagne de l’équipe.

“Frank avait un record incroyable en phase de groupes de la Ligue des champions”, a déclaré Tuchel.

‘[He] a remporté tous les matchs de la FA Cup. Il a jeté les bases pour nous amener à la finale et je ne l’oublierai jamais, nous n’avons pas honte ni peur de le dire à haute voix.

Jody Morris et Frank Lampard ont quitté Chelsea en janvier (.)

« C’était comme ça le premier jour. Je suis conscient que Frank a créé son propre héritage en tant que joueur et l’a agrandi en tant qu’entraîneur. Nous sommes intervenus à mi-saison et avons essayé de remplir le travail qu’il avait commencé.

« Frank ressemble à tout ce que vous pensez de Chelsea. Vous pensez à Frank Lampard, à sa façon d’être, à sa façon de jouer au football.

«Cela montre son caractère et le message qu’il a envoyé était un plaisir à recevoir. Nous avons eu un message quelques jours après notre arrivée, mais rien de plus.

