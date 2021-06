Jody Watley – capture d’écran

Jody Watley, l’un des architectes de la pop du 21e siècle s’est arrêté Le spectacle de Carlos Watson pour partager quelques rires, parler de sa carrière musicale emblématique, être intrépide et vivre sa meilleure vie !

«Je me suis bien amusé à parler à Carlos dans l’émission. C’est un gars formidable et un intervieweur incroyable », a déclaré Watley. «Nous avons partagé beaucoup de rires.»

À ce jour, en tant qu’artiste solo, Jody Watley a 6 singles Billboard Hot 100 Top Ten, 13 Singles Dance numéro 1, 2 R&B Number 1, 15 Top 40 Singles. Albums d’or et de platine, 2007 Billboard Dance Lifetime Achievement, 2017 récipiendaire du Black Music Honors Crossover Music Icon Award et nominations aux American Music Awards, MTV Awards, NAACP Awards et Soul Train Awards.

Elle est également la toute première ambassadrice des membres du National Museum of African American Music à Nashville, Tennessee.

Le Carlos Watson Show apporte des conversations audacieuses et percutantes avec des célébrités qui définissent la culture, des pionniers intellectuels et des acteurs du changement, mettant en lumière les voix que vous devez entendre pour donner un sens à cette période importante de l’histoire américaine.

Carlos Watson est le co-fondateur et PDG d’OZY et a reçu des éloges pour sa capacité à persuader des invités de haut niveau de s’ouvrir sur un large éventail de sujets devant la caméra.

