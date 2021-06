Jody Watley s’arrête au Tamron Hall Show lundi 7 juin ⋆ .

Jody Watley

* Icône de la musique Jody Watley, l’un des architectes de la pop du 21e siècle s’est arrêtée au Tamron Hall Show pour parler de ses looks emblématiques que tout le monde a appris à connaître et à aimer, sa ligne signature en expansion, complète avec des bougies et des parfums, l’exposition “The Jody Watley Experience” à venir le Musée national de la musique afro-américaine (NMAAM) à Nashville et plus encore !

Regardez l’interview du lundi 7 juin!

Jody Watley est également la toute première ambassadrice des membres de la NMAAM.

Consultez vos listes locales pour voir quand The Tamron Hall Show sera diffusé dans votre région !

