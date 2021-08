Joe Biden a appelé à se retirer de la présidence : Êtes-vous d’accord ? | Politique | Nouvelles

Jeudi, deux kamikazes de l’EIIL-K ont tué plus de 170 personnes, dont 13 soldats américains, et blessé au moins 200 autres personnes. Le même jour, les républicains se sont rendus sur Twitter pour réitérer leurs appels à la démission du président américain Joe Biden.

Le républicain du Texas Tony Gonzales, un vétéran de la Marine, a également écrit : « La gestion honteuse du président Biden du retrait en Afghanistan a maintenant conduit à des blessés du personnel américain lors d’une attaque terroriste à Kaboul.

Les commentateurs politiques ont exprimé leur choc devant ce qu’ils décrivent comme la politisation d’une terrible catastrophe, un jour où le monde devrait plutôt concentrer son attention sur le respect de ceux qui sont tombés.

Le rédacteur en chef de CNN, Chris Cillizza, a déclaré: «Les membres appelant à la démission de Biden croient-ils réellement qu’une tragédie qui se produit – que ce soit dans ce pays ou à l’étranger – est un motif de démission?

« Selon cette norme, George W Bush aurait dû démissionner le 12 septembre 2001. Franklin Delano Roosevelt aurait dû démissionner après Pearl Harbor. Bill Clinton aurait dû démissionner après l’attentat d’Oklahoma City.

« Oui, les présidents doivent être tenus responsables lorsque des choses terribles se produisent sous leur surveillance.

« Nous devons aux personnes décédées d’enquêter sur les raisons de l’incident, si cela aurait pu être évité et comment l’empêcher de se reproduire.

“Mais l’idée qu’un président doive démissionner immédiatement après un incident tragique comme celui qui s’est produit jeudi en Afghanistan est ridicule.”

Le journaliste Julian Zelizer a déclaré : « Les républicains attendaient une chance de se venger des démocrates pour avoir destitué Trump à deux reprises.

«Il y a beaucoup de critiques justes à adresser à l’administration pour la façon dont cela a été géré.

«Mais appeler à la destitution ou à la démission de Biden est un pas de trop, surtout compte tenu de ce que le GOP [Republic Party] était prêt à défendre avec Trump.

Jeudi à 18 heures, on a demandé à l’attachée de presse Jen Psaki quelle était la réponse de la Maison Blanche aux appels républicains pour que M. Biden se retire suite aux attaques terroristes qui ont eu lieu à Kaboul.

Elle a répondu : « Je dirais, tout d’abord, que c’est un jour où des militaires américains ont perdu la vie aux mains de terroristes.

“Ce n’est pas un jour pour la politique, et nous nous attendrions à ce que tout Américain, qu’il soit élu ou non, se tienne à nos côtés dans notre engagement à poursuivre, à combattre et à tuer ces terroristes où qu’ils vivent, et à honorer la mémoire de militaires.

“C’est à ça que sert cette journée.”

Mais ce ne sont pas seulement les politiciens qui ont appelé à la destitution du président américain.

Vendredi, dans une interview à la radio, Kathy McCollum, la mère d’un Marine de 20 ans tué lors de l’attaque de l’aéroport de Kaboul, a déclaré aux auditeurs que son fils “s’apprêtait à rentrer d’une terrible Jordanie pour être avec sa femme pour regarder le naissance de son fils ».

Elle a également qualifié M. Biden de “fuckless”.

Le président a rencontré les familles des 13 militaires décédés dimanche à la base aérienne de Dover, dans le Delaware, où il a rendu hommage aux soldats tombés au combat, dont les cercueils ont été transportés à partir d’un avion militaire.

Le correspondant politique, M. Zelizer, a déclaré: «Après deux décennies et plus de 2 000 milliards de dollars, avec des milliers de morts et de blessés, Biden avait de bonnes raisons de retirer ses troupes en Afghanistan.

“Bien qu’il y ait encore des questions importantes sur le renseignement américain et l’incapacité à anticiper la rapidité avec laquelle les talibans prendraient le dessus, il était inévitable que le retrait soit désordonné et dangereux.”

