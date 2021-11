La duchesse de Cornouailles avait déjà rencontré M. Biden à la Maison Blanche en 2015, alors qu’il était encore vice-président de Barack Obama.

La conversation entre Camilla et la dirigeante américaine a été marquée par une réaction inattendue de la présidente de 78 ans à laquelle elle pense depuis.

Pendant qu’ils parlaient, M. Biden aurait coupé le vent, ce qui a mis l’épouse du prince Charles très mal à l’aise.

Une source bien informée a déclaré dimanche au Mail que Camilla avait été surprise d’entendre Biden couper le souffle alors qu’ils discutaient poliment lors du rassemblement mondial sur le changement climatique à Glasgow.

« C’était long et bruyant et impossible à ignorer », a déclaré la source.

« Camilla n’a pas arrêté d’en parler. »

La fuite de gaz se serait produite après que le public a écouté le discours enregistré de la reine Elizabeth.

Le monarque n’a pas pu se rendre à Glasgow selon les ordres de son médecin, mais a tout de même réussi à s’adresser au panel de dirigeants assistant à la conférence.

« En travaillant côte à côte, nous avons la capacité de résoudre les problèmes les plus insurmontables et de triompher des plus grandes adversités.

« Pour ma part, j’espère que cette conférence sera l’une de ces rares occasions où chacun aura la chance de s’élever au-dessus de la politique du moment et d’acquérir un véritable sens politique.

« Les avantages de telles actions ne seront pas là pour nous tous ici aujourd’hui : aucun de nous ne vivra éternellement.

« Mais nous ne le faisons pas pour nous-mêmes mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants, et ceux qui suivront leurs traces. »