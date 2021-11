Joe Biden a de « profonds ennuis » – son plan de céder le pouvoir à Kamala Harris est en lambeaux | Monde | Nouvelles

M. Biden, 78 ans, a traversé 11 mois agités après avoir succédé à Donald Trump en janvier. M. Morgan a averti que le leader démocrate « était déjà en grande difficulté » à cause de la pandémie de coronavirus, du retrait controversé des troupes d’Afghanistan et de l’état de l’économie américaine.

La popularité de M. Biden a également pris un coup dur et une série de gaffes publiques, dont le plus récemment en s’endormant lors du sommet COP26 à Glasgow, a également soulevé des questions sur son aptitude à occuper le poste le plus élevé.

Dans sa chronique pour le Mail Online, M. Morgan a rendu un verdict accablant sur M. Biden et Mme Harris – et a même comparé leurs performances aux personnages joués par les acteurs Jeff Daniels et Jim Carrey dans la comédie de 1994 Dumb & Dumber.

Il a écrit : « J’ai le regret de dire que le président Joe Biden et son vice-président, Kamala Harris, sont en train de devenir rapidement l’équivalent politique de Lloyd Christmas et Harry Dunne.

« Il ne se passe presque pas un jour sans que l’un d’eux ne fasse quelque chose qui mérite une moquerie abjecte – de Biden s’endormant au sommet sur le changement climatique COP26, à Harris apparaissant dans une vidéo de la Journée mondiale de l’espace avec des enfants acteurs embauchés qu’elle prétendait être larges. regardait de vrais enfants captivés par son exultation d’exploration spatiale.

L’ancien co-animateur de Good Morning Britain a également noté le dernier sondage pour USA Today, qui suggérait que seulement 38% des Américains approuvaient la présidence de M. Biden, avec un énorme 59% désapprouvant.

L’enquête a également suggéré que seulement 27,8% ont approuvé Mme Harris, avec 51,2% de désapprobation.

M. Biden a battu M. Trump lors des élections américaines de novembre 2020 et, à l’âge de 78 ans, est devenu le président le plus âgé à entrer à la Maison Blanche.

Mme Harris, 57 ans, qui a perdu les primaires démocrates, est devenue la première femme vice-présidente et est largement considérée comme le successeur naturel de M. Biden dans trois ans – mais maintenant, M. Morgan pense que c’est un long chemin.

Il a écrit : « Biden a choisi Harris comme n° 2 parce qu’elle était une candidate historique (la première femme à être vice-présidente et la première afro-américaine et asiatique à occuper le poste) qui ravirait et dynamiserait le bras progressiste de son parti.

« Et le plan tacite était qu’il servirait une première fois, réglerait tout le désordre après le chaos de Trump, puis, dans ses années 80, passerait le flambeau à cette adjointe juridique beaucoup plus jeune pour qu’elle puisse devenir la première femme américaine Président.

« Pour le moment, cela semble à peu près aussi probable que moi de devenir le premier président britannique. »

M. Biden aura 81 ans lors du prochain cycle électoral et M. Morgan a également averti qu’il n’avait actuellement aucune chance de remporter un deuxième mandat.

Il a déclaré: «Dans l’état actuel des choses, Biden n’a pas de prière de réélection à moins qu’il ne commence à montrer le genre de leadership dynamique qui s’est jusqu’à présent avéré terriblement au-delà de lui.

« Toute la rhétorique optimiste qu’il a vomi avec tant de confiance sur la guérison de la nation des » années turbulentes de Trump s’est avérée être une charge d’air chaud « .

Le radiodiffuseur au franc-parler a lancé un nouvel avertissement aux démocrates et a décrit l’idée que Mme Harris devienne présidente comme une « totale non partante ».

Il a ajouté: « Comme Joe Concha l’a dit sur Fox News: » Si vous êtes le Parti démocrate, comment pourriez-vous la proposer comme candidate dès maintenant alors que même trois Américains sur 10 n’approuvent pas le travail qu’elle fait et il est impossible de trouve-la?’

« Donc, si les démocrates veulent conserver la Maison Blanche en 2024, ils doivent trouver quelqu’un qui peut la gagner pour eux. Et ils doivent commencer à chercher maintenant.

« Cela ne ressemble pas à Joe Biden, et ce ne sera certainement pas Kamala Harris. »