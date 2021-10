Le président du comité sur le changement climatique, Lord Deben, a réfléchi à la nécessité pour toutes les puissances mondiales de lutter efficacement contre le changement climatique. En parlant sur Sky News avec Trevor Philips, Lord Deben a fait valoir que le gouvernement de Boris Johnson avait fait des progrès et que le reste du Parlement s’était conformé. En comparaison, il a souligné que le président Joe Biden avait « de terribles problèmes avec le changement climatique.

Il a ajouté que le président Biden est confronté à des difficultés pour adopter des lois pour garantir les États-Unis et contribuer à l’effort mondial contre le changement climatique.

Lord Deben a déclaré: « L’un des problèmes avec la presse est que nous entendons trop peu parler des éléments que nous obtenons correctement et que nous nous concentrons toujours sur les choses qui nous trompent.

« Mon problème, c’est que je suis le président du comité sur le changement climatique et mon travail consiste à garder les pieds du gouvernement sur le feu et à m’assurer qu’il continue de faire la bonne chose et d’éviter la mauvaise chose.

« Cela ne veut pas dire que je ne respecte pas le fait que ce gouvernement s’est engagé d’une manière qu’aucun autre gouvernement ne l’a fait.

« Le Parlement l’a soutenu.

« Alors que Joe Biden a rejoint le monde de cette manière remarquable, mais il a de terribles difficultés à obtenir que sa propre législature lui apporte le soutien dont nous avons besoin si nous voulons empêcher le monde d’une catastrophe.

« C’est un désastre, ne le sapez pas, c’est une chance que nous avons de sauver le monde. »

Cela précède la conférence des Nations Unies sur le changement climatique organisée lundi par le Royaume-Uni à Glasgow.

Downing Street affirme que les prochains jours sont « un moment critique pour que les dirigeants mondiaux démontrent qu’ils peuvent montrer l’ambition climatique nécessaire ». Un porte-parole a déclaré: « Si nous n’agissons pas maintenant, il sera trop tard. »

M. Johnson a clairement indiqué qu’il utiliserait son temps à Rome pour faire pression sans relâche sur ses homologues pour qu’ils soutiennent la poussée Net Zero.

S’adressant aux journalistes à bord de son jet, il a présenté le déclin de l’empire romain comme une image du sort de l’humanité si le changement climatique n’est pas combattu.