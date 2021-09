Joe Biden a demandé à Nancy Pelosi de revenir sur les allégations du protocole du Brexit lors de la réunion de Boris | Politique | Nouvelles

in

Boris Johnson rencontrera le président américain Joe Biden cette semaine à la Maison Blanche alors qu’il se rend aux États-Unis pour la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le Premier ministre britannique tentera de renforcer les liens des États-Unis avec le Royaume-Uni à la suite du pacte de défense trilatéral AUKUS surprise de cette semaine entre les deux pays et l’Australie. On espère que le pacte, qui pourrait créer des centaines de nouveaux emplois, aidera à combler le fossé entre le Royaume-Uni et les États-Unis à la frontière de l’Irlande du Nord au milieu des pourparlers au point mort pour un accord commercial.

Cela survient après un coup de semonce de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, au sujet de l’impasse du protocole du Brexit.

Mme Pelosi, qui visite le Royaume-Uni ce week-end, a déclaré qu’il n’y aurait pas d’accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis si les tensions du Brexit entre la Grande-Bretagne et l’UE nuisaient à la paix en Irlande du Nord.

Cependant, l’ancien ambassadeur américain Sir Christopher Mayer a noté qu’une “discussion dure, pratique et pragmatique” entre le président Biden et le Premier ministre Johnson pourrait voir les États-Unis soutenir les revendications du Royaume-Uni sur l’Irlande du Nord.

La pression pour aplanir la fracture autour du Brexit intervient alors que Londres tente de conclure un accord commercial avec les États-Unis.

JUST IN: Farage salue l’accord d’Aukus alors qu’il ridiculise l’armée française obsolète

S’adressant à LBC, Sir Christopher a déclaré : « Les Américains nous aideront-ils en tant que présidents à parvenir à un résultat positif lors du sommet environnemental, la COP26, à Glasgow en novembre ?

“Et Biden peut-il s’il vous plaît dire à Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants au Capitole, que la menace de l’accord de paix en Irlande du Nord ne vient pas de nous ?

“La menace vient du mauvais fonctionnement du protocole d’Irlande du Nord.

“Cela a enflammé les protestants d’Irlande du Nord, ce qui est contraire à l’esprit de l’accord du Vendredi saint.”

Mme Pelosi a déclaré cette semaine aux autorités britanniques qu’un accord commercial transatlantique était “très peu probable” si l’accord du Vendredi saint était compromis.

Elle a averti qu’une rupture des pourparlers sur le protocole d’Irlande du Nord se révélerait “problématique” pour l’accord commercial post-Brexit.

Cependant, elle a ajouté : “Je suis si heureuse que plus de temps ait été accordé aux négociations et à la discussion car ils doivent parvenir à un accord.”

Elle a rencontré M. Johnson à Downing Street, quelques jours seulement avant que le Premier ministre ne rencontre le président Biden à la Maison Blanche.

Au cours de la réunion, M. Johnson devrait pousser M. Biden sur la crise en Afghanistan et le potentiel de réouverture du Royaume-Uni aux voyages aux États-Unis.