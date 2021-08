Joe Biden a dit de tenir tête à la Chine pour maintenir “l’ordre mondial” – les États-Unis doivent agir ! | Monde | Nouvelles

Le député conservateur et président du comité restreint de la défense de la Chambre des communes, Tobias Ellwood, a fait valoir que l’Occident doit rester uni dans la lutte contre l’agression de la Chine. Lors d’une interview avec Express.co.uk, M. Ellwood a insisté sur le fait que Joe Biden et les États-Unis étaient essentiels pour tenir tête à la Chine et maintenir l’ordre mondial. Il a ajouté que si les États-Unis ne s’installent pas dans ce rôle, il deviendra plus difficile pour les autres alliés occidentaux de tenir tête à la puissante nation.

M. Ellwood a déclaré: “Je pense que le monde post-Covid dont nous sortirons sera très différent de ce que nous avons connu dans le passé.

“Je devrais dire que nous avons permis que cela se produise, dans une certaine mesure.

“L’Occident a été un peu réticent au risque, si on regarde Donald Trump, il n’avait aucun intérêt à nouer des alliances.

“Il a failli retirer les États-Unis de l’OTAN, il est passé très près de l’effondrement de cette importante alliance militaire sans les États-Unis.

« Si les États-Unis ne jouent pas un rôle de premier plan, il est très difficile pour les autres nations de continuer à jouer un rôle mondial responsable contre la Chine pour maintenir l’ordre mondial.

“L’Afghanistan en est peut-être le meilleur exemple.

“Dès que les États-Unis ont choisi de partir, tout le monde a dû emboîter le pas.

« On en voit les conséquences.

“La Grande-Bretagne est bien placée pour faire preuve de leadership, en travaillant certainement avec les États-Unis.

“Ma préoccupation est que la Grande-Bretagne n’a tout simplement pas la bande passante, que ce soit Covid ou Brexit.

“Pour faire la Grande-Bretagne mondiale, vous devez vraiment faire progresser la capacité plus large, vous devez être en mesure de mieux coordonner notre politique étrangère, notre sécurité, notre commerce et nos intérêts dans de meilleures grandes stratégies.

“Pour le moment, c’est beaucoup trop cloisonné, beaucoup trop hésitant.”

Cela survient alors que Pékin et Washington ont échangé des avertissements brutaux ces derniers mois, en particulier concernant l’implication des États-Unis dans la mer de Chine méridionale contestée.