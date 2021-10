Joe Biden a essayé de s’immiscer en Irlande du Nord, maintenant il nous dit quoi faire avec Fra | Royaume-Uni | Nouvelles

Suite à la signature par l’Australie de l’accord AUKUS, qui a coûté aux Français une perte de revenus de l’ordre de 48 milliards de livres sterling pour la construction de 12 sous-marins diesel conventionnels, les États-Unis ont demandé à la Grande-Bretagne de régler leurs différends avec Paris. Ayant déjà tenté d’interférer dans les négociations impliquant le Royaume-Uni et l’UE sur le protocole d’Irlande du Nord, c’est encore un autre exemple des États-Unis étendant leurs armes de politique étrangère dans des régions bien au-delà de leurs frontières.

Après la signature de l’accord entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie, de hauts diplomates américains, dont le secrétaire d’État Anthony Blinken, se sont précipités à Paris et à Bruxelles pour apaiser tout ressentiment des Français envers Washington.

M. Blinken a rencontré son homologue, Jean-Even Le Drian, tandis que le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a rencontré son équivalent, Emmanuel Bonne.

Le président français Emmanuel Macron doit s’entretenir en marge du G20 à Rome avec le président Biden.

Les diplomates américains s’inquiètent maintenant de savoir pourquoi les Britanniques n’ont pas essayé d’imiter leur version de la diplomatie et de colmater les fissures.

Un diplomate américain a déclaré: «Nous espérions un tabouret à trois pieds de la Grande-Bretagne, de l’Europe et des États-Unis, mais nous devons gérer davantage une opération en étoile dans laquelle nous nous adressons séparément aux démocraties d’Europe, du Royaume-Uni et d’Asie. «

Le diplomate anonyme a exprimé le sentiment que les Britanniques réfléchiraient de manière plus stratégique à leurs relations avec l’Europe dans une ère post-Brexit.

Avec l’accord d’AUKUS conclu en secret à la demande des Australiens, Washington semblait avoir deux idées sur la manière de gérer les retombées.

Certains ont fait valoir que les Français devraient toujours être impliqués, tandis que d’autres ont considéré l’idée que les Français sont désormais aux commandes en Europe après le départ d’Angela Merkel en Allemagne

Les Français ont cependant joué leur carte avec les États-Unis, capitalisant sur l’embarras causé aux États-Unis, qui ont admis qu’il aurait dû y avoir plus de discussion et de transparence.

Depuis l’accord, les Français ont négocié plusieurs avantages bénéfiques avec Washington, dont un pilier de défense européen renforcé au sein de l’OTAN, une plus grande coopération américaine au Sahel et une reconnaissance de la légitimité du rôle de l’Union européenne dans la région indo-pacifique, nouveau point chaud focal.

Aucune de ces relations ou concessions n’a résulté entre les Français, les Britanniques et les Australiens.

Les Français qualifiant les Britanniques de « partenaire junior » dans l’accord AUKUS, les mots présentés par la France à l’Australie étaient beaucoup plus ouverts et francs.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Eves Le Drian, a déclaré que l’Australie avait : « fait un saut dans l’inconnu en choisissant de recourir à une technologie que les Australiens ne maîtrisent pas et ne maîtriseront pas à l’avenir. Ils se placent ainsi entièrement à la merci de l’évolution de la politique américaine. Je souhaite que notre partenaire australien, qui a fait des choix pour des raisons de sécurité, justifiées par l’escalade des tensions avec la Chine – au détriment de la souveraineté, ne découvre pas plus tard qu’il a sacrifié les deux.

Vu perdre l’accord, le président français Emmanuel Macron a lancé une tirade de rhétorique volatile et d’actions sévères contre Washington et Canberra.

En plus de qualifier l’accord de « coup de poignard dans le dos », et de rappeler les chefs de mission français en Australie et aux États-Unis, le président a également menacé d’opposer son veto aux accords commerciaux UE-Australie et de provoquer un blocus dans la Manche pour la pêche. droits.

Alors qu’Emmanuel Macron en veut toujours à l’accord, l’Union européenne a depuis commencé à aborder la question un peu plus doucement, le chef de la politique des Affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, affirmant que la question des sous-marins appartenait au passé et que la controverse était terminée.

Pour Joe Biden, les événements à venir tels que la COP26 et le G20 s’avéreront un lieu vital pour la diplomatie et la réconciliation, cependant, avec le Royaume-Uni clairement sur sa propre voie pour jouer un rôle mondial, la contribution et les conseils de Joe Biden seront probablement aimables. écarté après que les États-Unis ont placé le Royaume-Uni en queue de peloton dans les accords commerciaux