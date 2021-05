Joe Biden a exhorté à abandonner la politique «injuste» et à suivre l’exemple du Royaume-Uni | Monde | Nouvelles

Le chancelier de l’Échiquier est préoccupé par ces méga-sociétés sont en mesure d’éviter la fiscalité dans de nombreux pays tout en utilisant encore les avantages de l’impôt sur le revenu. Les géants du Web, tels que Facebook, Amazon et Google, utilisent des infrastructures fiscales, telles que les routes, l’électricité et l’éducation, mais ne contribuent pas assez en retour. En réponse aux efforts des grandes entreprises technologiques pour éviter de payer des impôts plus élevés, l’administration Joe Biden a proposé un taux d’imposition mondial minimum sur les sociétés.

Les États-Unis veulent que les entreprises du monde entier paient annuellement 15% d’impôt sur les sociétés, bien en deçà des niveaux du G7.

Mais le gouvernement britannique craint que les plans de l’administration Biden ne vont pas assez loin en matière de taxation des géants de la technologie.

Evoquant la nécessité pour les pays du G7 de s’attaquer à la fiscalité “injuste”, M. Sunak a déclaré dimanche au Mail: “Nous avons besoin qu’ils comprennent pourquoi une fiscalité équitable des entreprises technologiques est importante pour nous.”

Le chancelier britannique de l’Échiquier a déclaré que la question de la taxe sur les grandes entreprises technologiques doit être examinée lors de la réunion du G7 au Royaume-Uni les 4 et 5 juin.

Il a ajouté: «Fondamentalement, le système fiscal mondial ne fonctionne pas.

«Les grandes entreprises multinationales, en particulier les entreprises numériques, sont capables, de par la nature de leurs activités, de ne pas payer la bonne taxe aux bons endroits.

“Et ce n’est pas juste.

«C’est ce que nous luttons dur pour résoudre ces négociations.

“Si tout le monde travaille dur au cours des prochains jours et semaines, je suis convaincu que nous pouvons trouver une bonne place.”

Le Daily Mail a rapporté que de grandes entreprises technologiques, telles que Facebook, font même pression sur le gouvernement britannique pour qu’il paie un montant minimum d’impôt pour faire des affaires dans le pays.

Il a été suggéré que le responsable des communications de Facebook et ancien vice-Premier ministre, Sir Nicholas Clegg, fasse pression sur le gouvernement britannique contre la mise en œuvre de mesures qui verraient son nouvel employeur payer une augmentation des impôts.

En août 2020, M. Sunak a décidé d’abandonner un projet de «taxe Facebook» sur les grandes entreprises de technologie opérant au Royaume-Uni.

L’augmentation des impôts aurait rapporté au Trésor environ 500 millions de livres sterling par an.

Cependant, M. Sunak aurait déclaré que la taxe sur les services numériques était “plus de problèmes qu’elle n’en vaut la peine”.

On pensait également que cette taxation des grandes entreprises américaines constituerait un obstacle aux négociations commerciales de Liz Truss avec les États-Unis.

Une source proche de l’Échiquier à l’époque a déclaré au Mail dimanche: “À seulement un demi-milliard de livres, Rishi a conclu que c’était juste plus de problèmes que cela ne vaut, compte tenu de la colère de Trump et de l’establishment de Washington.”

Le système fiscal que le gouvernement a proposé de mettre en œuvre a été conçu par l’ancien chancelier Philip Hammond.

Il a été conçu pour ne voir que 2% de taxe sur les ventes des sociétés fiscales au Royaume-Uni, afin de garantir que ces méga-sociétés paient même une partie du tac sur les opérations au Royaume-Uni.

La taxe aurait affecté Google, Facebook et Amazon.

Les responsables américains faisaient pression en privé sur le gouvernement britannique pour qu’il supprime la taxe proposée en suggérant qu’elle constituerait une pierre d’achoppement à un accord commercial post-Brexit.

Faisant référence à la possibilité que le Royaume-Uni impose une taxe plus élevée sur les grandes entreprises de technologie, un porte-parole du Trésor américain a déclaré: «Nous avons clairement indiqué qu’il s’agissait d’une taxe temporaire qui sera supprimée une fois qu’une solution mondiale appropriée sera en place.

“Nous continuons à travailler avec nos partenaires internationaux pour atteindre cet objectif.”