Joe Biden a fustigé pour “la pire performance de tous les temps” lors d’un briefing afghan “Il ne va pas bien!” | Monde | Nouvelles

Joe Biden a répondu aux questions des journalistes lors de sa première conférence de presse sur l’Afghanistan après une semaine de congé alors que les troubles dans le pays se déroulaient. Mais les téléspectateurs inquiets se sont tournés vers Twitter, inquiets pour le chef de l’État américain, estimant qu’il n’allait “pas bien” alors qu’il prononçait un discours monotone préparé à l’avance qui a été mal accueilli. M. Biden était également arrivé en retard à la conférence et semblait également avoir une liste de journalistes préparée à l’avance, car il a déclaré à un journaliste qu’il n’avait entendu aucun de ses alliés critiquer sa décision de se retirer.

L’écrivain Carmine Sabia s’est rendu sur Twitter après avoir regardé la conférence de presse et s’est inquiété pour le président américain.

Il a écrit: “Je me fiche de qui vous êtes, Joe Biden ne va pas bien.

“Si vous regardez ça, il est clair que ce gars ne va pas bien, c’est peut-être la pire performance que j’ai jamais vue.”

Lors de sa conférence de presse, M. Biden a qualifié son secrétaire à la Défense de « général » plutôt que de son titre actuel.

M. Biden a également révélé qu’il avait “passé un accord” avec les talibans pour permettre aux citoyens américains de franchir les points de contrôle après avoir signalé qu’ils étaient empêchés d’entrer à l’aéroport de Kaboul.

Il a également affirmé qu’il n’avait été critiqué par aucun de ses alliés à travers le monde, malgré le fait que de nombreux médias se soient adressés aux médias pour critiquer le retrait de l’Afghanistan.

D’autres ont également tweeté qu’il n’avait pas l’air bien car ses maîtres se tenaient à proximité.

Un utilisateur de Twitter a ajouté: “Trump était une caricature, Biden est un homme malade. Je vais prendre la caricature.”

La membre du Congrès américain Elise Stefanik a déclaré : « Joe Biden ne va pas bien. Les Américains sont en danger derrière les lignes ennemies parce que le président des États-Unis est inapte à exercer ses fonctions.

Le présentateur de GB News, Andrew Neil, a également trouvé des divergences dans ses déclarations et a déclaré: “Biden dit que tous les Américains se rendent à l’aéroport. Ensuite, il dit que les forces américaines pourraient devoir se rendre à Kaboul pour les obtenir. Les deux déclarations ne peuvent pas être vraies.”

La sénatrice Marsha Blackburn a également trouvé une contradiction et a déclaré: ” Joe Biden a déclaré qu’il n’y avait ” aucune circonstance ” où les Américains ont été bloqués à l’aéroport de Kaboul.

“C’est un mensonge. Mon bureau a reçu des rapports d’Américains incapables d’entrer dans l’aéroport. Nous en avons parlé au Département d’État et rien n’a été fait à ce sujet.”

Le vétéran décoré et auteur à succès Sean Parnell était également préoccupé par le leadership de M. Biden et a ajouté: “Je suis plus convaincu que jamais que Joe Biden n’a pas ce qu’il faut pour gérer le travail de commandant en chef.

“Je n’ai aucune confiance dans sa capacité à mener le sauvetage de plus de 10 000 Américains qui sont bloqués et encerclés par l’ennemi en Afghanistan. Il est inapte.”

M. Biden a été critiqué à plusieurs reprises pour ses apparitions publiques et ses déclarations alors que les experts politiques s’inquiètent de sa capacité à gouverner.

Lors d’un entretien avec ABC mercredi, M. Biden a affirmé à tort que personne n’était mort autour de l’aéroport de Kaboul malgré la confirmation d’au moins 12 décès au moment de l’entretien.

M. Biden a déclaré au journaliste d’ABC George Stephanopoulos “Nous avons maintenant le contrôle de l’aéroport”, ce à quoi le journaliste a déclaré qu’il y avait encore “beaucoup de pandémonium” à l’extérieur de l’aéroport.

Le président a répondu : « Oh, il y en a, mais personne n’est tué en ce moment.

« Dieu me pardonne si je me trompe, mais personne n’est tué en ce moment. »

Deux hommes sont tombés du ciel après s’être accrochés à l’extérieur d’un avion au départ.

Une jeune fille de 14 ans a également été tuée dans la bousculade en direction de l’aéroport de Kaboul.

Le président américain a également été critiqué pour avoir affirmé qu’aucun allié n’avait remis en question la “crédibilité” des États-Unis concernant la sortie afghane lors de la conférence de presse télévisée de vendredi.

Mark Stone de Sky News a déclaré: “(Biden) a déclaré que je n’avais vu aucune question de notre crédibilité. Extraordinaire – tout simplement faux. Il y a eu ouvertement des critiques à Londres, Paris, Berlin. Bruxelles à l’OTAN. Il y a un profond malaise dans la façon dont cette opération s’est déroulé.”