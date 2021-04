Joe Biden a honte du silence sur le prince Philip – Farage met en garde “Il n’aime pas le Royaume-Uni” | Monde | Nouvelles

Prince Philip: une journaliste de la BBC semble émue alors qu’elle annonce la nouvelle

Le duc d’Édimbourg est décédé ce matin à l’âge de 99 ans. Des hommages ont afflué de la part des dirigeants mondiaux depuis que la tragique nouvelle a été confirmée par le palais de Buckingham peu après midi. M. Biden, 78 ans, a mis plus de quatre heures pour parler de la mort du duc – même l’ancien président américain George Bush et le dirigeant russe Vladimir Poutine ont envoyé leurs condoléances à l’avance.

Écrivant sur Twitter, M. Farage a condamné M. Biden, il a déclaré: «Alors que les dirigeants mondiaux présentent à la reine ses condoléances pour la mort du prince Philip, il n’y a pas un mot du président américain ou de son vice-président.

«Ceci malgré les médias américains pleins de l’histoire. Biden et les démocrates n’aiment pas le Royaume-Uni. »

Peu de temps après 16 heures, la Maison Blanche a finalement rendu hommage à la famille royale.

Dans un message sur Twitter, M. Biden a déclaré que les États-Unis «adressent nos plus sincères condoléances» à la reine.

Le président américain a salué le service du duc pendant la Seconde Guerre mondiale, son dévouement au devoir public et son travail sur l’environnement.

Joe Biden a pris plus de quatre heures pour rendre hommage au prince Philip (Image: GETTY)

Nigel Farage a visé Joe Biden sur Twitter (Image: Twitter / Nigel Farage)

M. Biden a déclaré: «Au nom de tout le peuple des États-Unis, nous adressons nos plus sincères condoléances à Sa Majesté la reine Elizabeth II, à toute la famille royale et à tout le peuple du Royaume-Uni à l’occasion du décès de Son Altesse Royale le Prince Philip. , le duc d’Édimbourg.

«Au cours de ses 99 ans de vie, il a vu notre monde changer radicalement et à plusieurs reprises.» De son service pendant la Seconde Guerre mondiale, à ses 73 ans aux côtés de la reine, et toute sa vie aux yeux du public – le prince Philip a volontiers consacré lui-même au peuple du Royaume-Uni, du Commonwealth et à sa famille.

<< L'impact de ses décennies de dévouement au service public est évident dans les bonnes causes qu'il a soulevées en tant que patron, dans les efforts environnementaux qu'il a défendus, dans les membres des forces armées qu'il a soutenus, dans les jeunes qu'il a inspirés, et tant Suite."

Il a ajouté: «Son héritage vivra non seulement à travers sa famille, mais dans toutes les activités caritatives qu’il a façonnées.

“Jill et moi gardons la reine et les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants du prince Philip dans nos cœurs pendant cette période.”

Le prince Philip et la reine se sont mariés pendant 73 ans (Image: GETTY)

M. Bush, 74 ans, a été l’une des premières personnes à présenter ses condoléances à la famille royale.

Le 43e président américain et son épouse Laura ont été accueillis par la reine et le prince Philip lors de sa première visite d’État au Royaume-Uni en 2003.

Parlant de la mort de Philip, M. Bush a déclaré: «Tout au long de sa longue et remarquable vie, il s’est consacré à de bonnes causes et à d’autres.

«Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans bornes au souverain.

“Laura et moi avons la chance d’avoir apprécié le charme et l’esprit de sa compagnie, et nous savons à quel point il nous manquera.”

Le prince Philip est décédé à l’âge de 99 ans (Image: GETTY)

Dans un télégramme à la reine, M. Poutine a déclaré: «Le nom de Son Altesse Royale est associé à de nombreux événements importants de l’histoire récente de votre pays.

“Il jouissait à juste titre du respect des Britanniques et du monde entier.”

De l’autre côté de l’Atlantique, le premier ministre canadien Justin Trudeau a également rendu hommage.

Il a déclaré: «Le prince Philip était un homme de grande détermination et de grande conviction, qui était motivé par le sens du devoir envers les autres».

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a salué le travail de Philip en faveur des jeunes grâce aux prix mondiaux du Duc d’Édimbourg.

Le prince Philip a terminé plus de 20000 engagements royaux (Image: GETTY)

Boris Johnson dirige les hommages au Royaume-Uni et a déclaré que nous «remercions, en tant que nation et royaume, pour la vie et l’œuvre extraordinaires du prince Philip, duc d’Édimbourg».

S’exprimant de l’extérieur de Downing Street, le Premier ministre a déclaré que le duc «a gagné l’affection de générations ici au Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et dans le monde».

M. Johnson a surtout ajouté qu’il restera dans les mémoires pour son “soutien indéfectible à Sa Majesté la Reine”.

Il a dit: «Et c’est vers Sa Majesté et sa famille que les pensées de notre nation doivent se tourner aujourd’hui.

“Parce qu’ils ont perdu non seulement une personnalité publique très aimée et très respectée, mais un mari dévoué et un père, un grand-père et, ces dernières années, un arrière-grand-père fier et aimant.”

Membres du cabinet de Joe Biden (Image: EXPRESS)

Le palais de Buckingham a confirmé que Philip était décédé paisiblement au château de Windsor.

Le duc était l’époux le plus ancien de l’histoire britannique et aurait célébré son 100e anniversaire en juin.

Le mois dernier, il est retourné à Windsor après avoir passé un mois à l’hôpital.

Le premier ministre tiendra une réunion du Cabinet plus tard cet après-midi et devrait discuter des arrangements funéraires avec les ministres.