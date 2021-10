Joe Biden a le pape dans les points avec une plaisanterie lors de la première réunion à Rome | Monde | Nouvelles

M. Biden, qui est à Rome pour le sommet du G20, a rencontré le pape François pour une discussion marathon de 90 minutes pour parler de la foi catholique et de l’actualité avant de remettre au pape un cadeau profondément personnel en l’honneur du travail du pape François et de montrer L’engagement de M. Biden envers le catholicisme.

M. Biden a déclaré: « Avec votre permission, je voudrais vous donner une pièce. »

Le président a tendu la pièce d’or brillante qui avait le sceau américain sur le devant.

M. Biden a expliqué au pape comment se trouvait au dos de la pièce le cachet du Delaware, l’État d’origine du président américain.

Il portait également le sceau de la 261e unité avec laquelle son fils, Beau Biden, a servi pendant son séjour dans l’armée américaine.

Le président a déclaré au pape François que la pièce appartenait en fait à son défunt fils, décédé tragiquement en 2015 d’un cancer du cerveau, avant d’ajouter que Beau « voudrait que je vous la donne » alors que le couple partageait un moment spécial.

Biden a expliqué que les pièces sont données aux « guerriers et aux chefs » et a appelé Francis « le guerrier le plus important pour la paix que j’ai jamais rencontré » dans un hommage touchant.

Mais dans un moment de plaisanterie, M. Biden a déclaré: «Maintenant, la tradition est, et je plaisante à ce sujet…

« Si la prochaine fois que je te vois, tu ne l’as pas, tu dois acheter les boissons ! »

Mais les blagues ne se sont pas arrêtées là car Biden en a craqué une autre par rapport à l’âge du couple.

Il a fait remarquer : « Quel âge aurais-tu si tu ne savais pas quel âge tu as ? Tu as 65 ans… j’en ai 60 !

M. Biden est un fervent catholique qui assiste à la messe presque chaque semaine.

Il conserve des photos du pape François dans le bureau ovale aux côtés de cadres de sa femme et de ses petits-enfants et se signe régulièrement avant les discours.