Joe Biden a plaisanté en disant que sa femme “a passé trop de temps” avec le prince Harry – “Un peu inquiet” | Royale | Nouvelles

Joe Biden, 78 ans, a fait un commentaire humoristique sur la relation de sa femme avec le prince Harry, 37 ans, aux Jeux Invictus de 2014. Jill Biden, 70 ans, a rencontré le prince Harry pour la première fois lors de sa tournée aux États-Unis en 2013 alors qu’elle était la deuxième dame du pays.

Mais l’année suivante, le duc de Sussex et Mme Biden se croisent à nouveau alors qu’ils assistent tous deux au tournoi inaugural des Invictus Games à Londres.

En regardant en arrière en 2016, le désormais 46e président américain a même plaisanté en disant que sa femme avait “passé trop de temps avec le prince Harry!”

Il a également affirmé: “J’ai lu dans le Guardian, ou l’un d’entre eux, et il est dit – je paraphrase –” partout où le prince Harry est allé, il avait cette femme blonde à son bras. La femme du vice-président ! Je suis un peu inquiet ici, vous voyez ce que je veux dire ?

Joe et Jill Biden assisteraient également aux éditions 2016 et 2017 des Invictus Games à Orlando et à Toronto aux côtés du prince Harry.

Le duc de Sussex a également été vu avec les Bidens après que lui et sa femme, Meghan Markle, aient quitté le Royaume-Uni pour établir leur nouvelle vie au Canada, puis en Californie.

Plus tôt ce mois-ci, Harry a accompagné la Première Dame à un événement virtuel pour honorer les anciens combattants blessés.

Le Dr Biden a même défendu l’ex-Royal pour son service militaire et son travail antérieur d’assistance aux anciens combattants.

Elle a dit : « Vous vivez selon un principe simple : servez ensemble, récupérez ensemble ».

L’apparition de Harry aux côtés de l’élu américain intervient également au milieu de spéculations croissantes selon lesquelles sa femme, Meghan Markle, pourrait rejoindre la ligne de front politique.

Neil Sean de NBC News a même suggéré que Harry pourrait faire partie intégrante de sa posture politique.

Il a déclaré: “Quand elle a eu l’occasion de le rencontrer à Londres, elle l’a transmis et l’a mis sur le compte du prince Harry.

“Donc, la seule façon pour elle d’essayer d’obtenir une certaine popularité en politique serait de l’amener à faire une grande partie du travail préparatoire.”