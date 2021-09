Joe Biden accusé d’avoir “armé les cultes de la mort avec des armes de haute technologie” à l’occasion de l’anniversaire du 11 septembre | Monde | Nouvelles

in

Attentat du 11 septembre contre les tours jumelles du World Trade Center

Mitch Feierstein a également évoqué la perspective effrayante d’une bombe nucléaire sale ou d’une attaque au gaz dans le métro de Londres dans une évaluation franche des risques auxquels le Royaume-Uni est toujours confronté, à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. M. Feierstein, banquier de Wall Street et auteur qui a représenté le Brexit Party à Reading East en 2019, travaillait en réalité au World Trade Center en 1993, lorsqu’un camion piégé dans le sous-sol de l’immeuble a tué six personnes.

Il avait déménagé à Londres au moment des attentats de 2001, une décision qu’il attribue lui avoir sauvé la vie – mais ne se fait aucune illusion sur la menace actuelle, qui, selon lui, a été exacerbée par les événements récents.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Je pense que ce qui s’est passé en Afghanistan était horrible et je pense que cela démontre un manque total de leadership. Le problème, que nous avons eu, je pense, c’est quand les gens ne font pas confiance aux médias et ils ne font pas confiance au gouvernement.

“À qui peux-tu faire confiance? Ce que Biden a fait, c’est qu’il a compromis ses alliés, il a compromis les citoyens américains qui étaient là, et il a compromis les collaborateurs, les bons Afghans qui ont été côte à côte, je pense que nous avons perdu 60 000 personnes ou quelque chose du genre.

«Et il a promis de faire sortir tout le monde avant de partir, et il a simplement abandonné tout le monde, et vous savez, je ne sais pas ce qui a motivé cela et il a laissé 83 milliards de dollars d’équipements de haute technologie, dont certains sont déjà arrivés en Iran. “

M. Feierstein, qui a publié son premier livre, Planet Ponzi, en 2012, a déclaré : « C’est un problème majeur – il a essentiellement armé des terroristes du monde entier avec son retrait incompétent d’Afghanistan sans plan. Ces sectes de la mort terroristes ont maintenant ces armes de haute technologie qu’elles peuvent utiliser.

Joe Biden a “armé des sectes de la mort avec des armes de haute technologie”, a affirmé M. Feierstein (Image: GETTY)

Scènes chaotiques à l’aéroport de Kaboul le mois dernier (Image : GETTY)

« Alors, je pense que cela a aidé quelque chose ? Non, je ne le fais pas. Je pense que lorsque ces lance-roquettes commenceront à abattre des avions qu’ils pourraient, cela va être un problème – je pense que c’est déjà un problème.

Il a ajouté : « Je ne comprends toujours pas pourquoi il abandonnerait l’aérodrome de Bagram, qui était l’une des bases militaires contrôlées par les États-Unis les plus sûres dans l’une de ces régions à – c’est fou.

« Cela n’améliore pas la crédibilité du leader du monde libre.

“En fait, à mon avis, cela projette une faiblesse dans le monde et ouvre la porte à davantage de terroristes pour essayer de s’en tirer avec ce qu’ils peuvent.”

La situation actuelle en Afghanistan est la « plus grande crise humanitaire d’otages de l’histoire de l’Amérique », a déclaré M. Feierstein, avec une incertitude persistante quant au nombre de personnes laissées pour compte.

Il a expliqué : « Alors, quand l’Amérique commence à payer pour faire sortir ces otages, quel genre de précédent cela crée-t-il ? C’est juste de la bêtise à mon avis.

« Le problème, c’est qu’il n’y a aucune responsabilité. Donc, vous ne pouvez pas avoir de leadership sans responsabilité.

«Nous avons vu que le montant de la malhonnêteté, c’est là-bas par les administrations.

« La fonction première du gouvernement est de protéger la population. Quand il manque que vous avez un problème.

« Cela peut-il se reproduire ? Je ne sais pas mais je n’ai pas beaucoup confiance dans les services de renseignement. Ils sont trop occupés à préparer des chasses aux sorcières contre la Russie.

Le président George W Bush prononce un discours impromptu à Ground Zero en 2001 (Image : GETTY)

Alors que de l’eau est versée sur les vestiges d’un bâtiment à Ground Zero, un pompier laisse un souvenir familial (Image: GETTY)

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a déclaré publiquement que le changement climatique était la plus grande crise existentielle de notre vie, a souligné M. Feierstein.

Il a ajouté : « Non, je suis désolé Lloyd, votre travail consiste à défendre la patrie. Et si vous ne comprenez pas que vous ne devriez pas être dans cette position.

M. Feierstein a déclaré : « Je ne pense pas que la tyrannie ou la dictature autoritaire soient la solution. Je ne pense pas que le Patriot Act et la guerre contre la démocratie soient utiles.

«Est-ce que je pense que le niveau de menace a augmenté depuis, depuis cette aventure Biden et l’armement des terroristes et des combattants ennemis à travers le monde? Absolument. Le gèrent-ils correctement ? Non.

« Et à moins que le gouvernement ne rende des comptes, les choses vont empirer.

“Vous avez besoin de responsabilité – personne n’est tenu responsable de ses actions.”

Se référant aux conséquences des attentats du 11 septembre, au cours desquels 2 977 victimes sont mortes, bien qu’avec 19 terroristes d’Al-Qaïda, M. Feierstein avait de graves inquiétudes quant à la réponse du président de l’époque, George W Bush.

Il a déclaré: «Le problème avec beaucoup de cela, c’est que cela a conduit au Patriot Act que Bush a proposé, qui était en quelque sorte le début de la fin pour la démocratie.

“D’abord, ils ont eu la guerre contre la drogue qui s’est transformée en une guerre contre le terrorisme, qui s’est transformée en une guerre contre la démocratie.”

Quant à son expérience personnelle, M. Feierstein, qui était sorti déjeuner lorsque la bombe de 1993 a explosé, a déclaré qu’elle avait laissé une profonde empreinte.

Il a expliqué : « Les gens ont dit que c’était une théorie du complot, que cela ne se reproduira plus, vous êtes totalement en sécurité dans ce bâtiment, mais après 1993, je l’étais, pour être honnête avec vous, je n’étais jamais à l’aise à 100%.

Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense (Image : GETTY)

«Je ne veux pas entrer dans des immeubles élevés là-bas – je veux dire que mon appartement à New York, que j’ai toujours, est à un étage très élevé, je n’ai plus envie d’aller dans un immeuble élevé.

« Cela laisse un mauvais souvenir, car chaque jour de votre vie professionnelle, vous êtes assis là et vous voyez la vue, puis vous vous rendez compte que pour tant de gens, c’était la dernière vue qu’ils avaient. »

Il n’a jamais considéré les immeubles de grande hauteur tels que 1 Canada Square à Canary Wharf comme des cibles viables à Londres car contrairement aux Twin Towers, ils ne sont pas “l’épicentre du capitalisme”, a déclaré M. Feierstein.

Cependant, cela ne signifie pas que le risque n’est pas là, un fait souligné par les attentats terroristes du 7 juillet 2005, a-t-il souligné.

M. Feierstein a ajouté : « S’ils voulaient instiller la peur chez les gens, ils mettraient une sorte de gaz toxique ou une sorte de bombe ou un dispositif nucléaire sale dans le système Tube.

“Ce serait beaucoup plus efficace pour atteindre l’objectif qu’ils veulent, en raison de ses conséquences de grande envergure.”